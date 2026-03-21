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Capturan a hombre de 78 años acusado de abusar de una menor en El Progreso, Yoro

El imputado tenía una orden de captura pendiente desde el 19 de marzo de 2026 y es acusado de agresiones sexuales agravadas

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 14:26
Capturan a hombre de 78 años acusado de abusar de una menor en El Progreso, Yoro

El detenido fue capturado en la colonia Covitral, en El Progreso, Yoro, tras una orden de aprehensión vigente.

 Foto: captura de pantalla

Progreso, Honduras.- Un hombre de 78 años fue capturado en El Progreso, Yoro, acusado de abusar sexualmente de una niña de cinco años, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el imputado tenía una orden de aprehensión pendiente desde el 19 de marzo de 2026, emitida por un juzgado con jurisdicción en ese municipio.

La detención se realizó en la colonia Covitral, en el sector norte de la ciudad, donde agentes policiales ubicaron y arrestaron al sospechoso.

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El acusado enfrenta señalamientos por el presunto delito de otras agresiones sexuales agravadas, según el informe oficial.

El portavoz policial en San Pedro Sula, Alejandro Valladares, indicó en noticieros Hoy Mismo que, de acuerdo con las investigaciones, el detenido habría aprovechado la cercanía con la menor para cometer la agresión. Añadió que entre ambos no existía ningún vínculo familiar.

Las autoridades confirmaron que el imputado fue remitido a la Fiscalía correspondiente, donde continuará el proceso penal en su contra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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