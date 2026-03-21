Capturan a hombre de 78 años acusado de abusar de una menor en El Progreso, Yoro

Progreso, Honduras.- Un hombre de 78 años fue capturado en El Progreso, Yoro, acusado de abusar sexualmente de una niña de cinco años, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el imputado tenía una orden de aprehensión pendiente desde el 19 de marzo de 2026, emitida por un juzgado con jurisdicción en ese municipio.

La detención se realizó en la colonia Covitral, en el sector norte de la ciudad, donde agentes policiales ubicaron y arrestaron al sospechoso.