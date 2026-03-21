Detienen a hombre que disparó a una posta policial en El Corpus

Choluteca, Honduras.-Un hombre de la tercera edad fue detenido por la Policía Nacional luego de realizar varios disparos con arma de fuego en las cercanías de una posta policial en el municipio de El Corpus, Choluteca, hecho que generó alarma entre los pobladores.

De acuerdo con el inspector Gallo, el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. “En una rápida acción por parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Prevención Comunitaria, un ciudadano de la tercera edad llegó hasta la cercanía de la posta policial de El Corpus, haciendo uso de un arma de fuego y realizando varios disparos”.

El oficial explicó que la respuesta policial fue inmediata, logrando la captura del sospechoso en el lugar. “En este caso, a esta persona se le dio su respectiva detención, decomisándole un arma de fuego tipo pistola”, afirmó.