Detienen a hombre que disparó a una posta policial en El Corpus

Choluteca, Honduras.-Un hombre de la tercera edad fue detenido por la Policía Nacional luego de realizar varios disparos con arma de fuego en las cercanías de una posta policial en el municipio de El Corpus, Choluteca, hecho que generó alarma entre los pobladores.
De acuerdo con el inspector Gallo, el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. “En una rápida acción por parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Prevención Comunitaria, un ciudadano de la tercera edad llegó hasta la cercanía de la posta policial de El Corpus, haciendo uso de un arma de fuego y realizando varios disparos”.
El oficial explicó que la respuesta policial fue inmediata, logrando la captura del sospechoso en el lugar. “En este caso, a esta persona se le dio su respectiva detención, decomisándole un arma de fuego tipo pistola”, afirmó.
“Fue trasladado hacia la Dirección Policial de Investigaciones para su respectivo procedimiento, donde ahora es acusado del delito de tentativa de homicidio inacabado, porte ilegal de arma de fuego, como también disparos al aire”, agregó el inspector.
Gallo indicó que el sospechoso permanece bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. “Él se encuentra en depósito en las instalaciones de esta unidad departamental número 6 y en breve será trasladado hacia el juzgado correspondiente, donde se realizará su respectiva audiencia”.
Asimismo, el inspector reveló que el detenido cuenta con antecedentes penales. “Esta persona en el año 2001 tiene antecedentes por el delito de homicidio, estuvo recluido en el centro penal, aparentemente en Choluteca, pero posteriormente salió en libertad”, explicó.
El hecho, que fue captado en video y difundido en redes sociales, ocurrió recientemente.
“El día de ayer (viernes 20 de marzo) fue que pasó lo que ya en video hecho viral sucedió, donde en una rápida acción la Policía Nacional ha actuado y le ha dado su inmediata captura”, puntualizó.