Se llevó a la menor a su casa y abusó de ella cuatro veces: pasará 13 años en la cárcel

Una sentencia de 13 años de prisión fue dictada contra Gerson Onán Sánchez Izaguirre, por el delito de violación agravada en concurso real en perjuicio de una menor de edad.
El sentenciado fue identificado como Gerson Onán Sánchez Izaguirre. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
El joven retuvo por la fuerza a la menor de edad y, a pesar de sus intentos de resistencia y pedidos de que la soltara, Sánchez Izaguirre la llevó a su vivienda en una colonia de la ciudad de Danlí.
Tras retenerla a la fuerza en la vivienda, la agredió sexualmente en cuatro ocasiones.
Además de abusar de la menor de edad, intentó obligarla a consumir bebidas alcohólicas y drogas.
Tras finalizar las agresiones, el imputado abandonó el lugar, dejando a la menor sola, quien aprovechó la oportunidad para escapar y buscar ayuda.
La víctima relató lo ocurrido a su madre, quien de inmediato interpuso la denuncia correspondiente ante los agentes del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE).
Los hechos investigados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detallan que el 4 de diciembre de 2023, el imputado sustrajo por la fuerza a la víctima, una menor de edad.
Las autoridades no detallaron la edad del agresor, aunque por su apariencia, tendría entre 20 y 30 años de edad.
Las autoridades no precisaron exactamente dónde se dieron los hechos, aunque el joven está siendo juzgado en Danlí, El Paraíso.