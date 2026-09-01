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Capturan a padrastro sospechoso de abusar de su hijastra de 18 meses en Juticalpa

El detenido es un jornalero originario de Concordia, Olancho, quien mantenía una relación sentimental con la madre de la menor

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 20:35
Capturan a padrastro sospechoso de abusar de su hijastra de 18 meses en Juticalpa

Mientras los agentes realizaban las diligencias investigativas, el sospechoso habría ingerido una sustancia tóxica con la intención de quitarse la vida.

 Foto: Cortesía PN

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre de 23 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como sospechoso de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de apenas 18 meses de edad, en Juticalpa, Olancho.

El detenido es un jornalero originario de Concordia, Olancho, quien mantenía una relación sentimental con la madre de la menor.

La captura se produjo después de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por la madre de la niña ante las oficinas de la DPI.

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El caso salió a la luz el pasado 30 de agosto, cuando la madre se encontraba bañando a la menor y detectó que presentaba sangrado, por lo que comenzó a sospechar que algo había ocurrido.

Según la información proporcionada por las autoridades, la mujer confrontó a su pareja sobre lo sucedido y posteriormente acudió a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

Tras conocer el caso, la menor fue trasladada para ser sometida a una evaluación por parte de Medicina Forense. De acuerdo con las autoridades, el dictamen determinó indicios compatibles con abuso sexual.

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“La madre interpuso la denuncia ante las oficinas de la DPI, donde posteriormente esta menor fue evaluada por parte de las autoridades de Medicina Forense, donde determinaron este abuso producido por este sospechoso”, detalló Jocelyn Mayrena.

Mientras los agentes realizaban las diligencias investigativas, el sospechoso habría ingerido una sustancia tóxica con la intención de quitarse la vida, según la información proporcionada por las autoridades.

El hombre recibió atención médica y, después de recuperarse, agentes de la DPI procedieron con su detención preventiva, con acompañamiento técnico-jurídico del Ministerio Público.

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“La Dirección Policial de Investigación ha logrado capturar a un padrastro señalado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 18 meses de edad”, manifestó Mayrena.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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