Recapturan a Isaac Sandoval, acusado de golpear a la modelo Daniela Aldana

San Pedro Sula, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó este martes 1 de septiembre una orden de captura contra Isaac Sandoval, quien había sido condenado a un año y seis meses de prisión por el delito de maltrato familiar habitual, confirmó Ruy Gabriel Barahona, portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula. Barahona informó que el condenado ya se encuentra bajo custodia y fue presentado ante la jueza de ejecución penal que emitió la orden de captura, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia dictada en su contra. Según explicó el portavoz judicial, la condena fue emitida inicialmente por una jueza del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, mediante un juicio expedito.

El portavoz detalló que el pasado 13 de agosto el Juzgado de Ejecución Penal emitió la orden de captura, la cual fue ejecutada este martes por agentes de la DPI. “Ya se encuentra en la celda y ya pasó también por el despacho de la jueza que emitió la orden de captura en el Juzgado de Ejecución Penal”, manifestó Barahona al referirse al procedimiento seguido tras la detención. El representante de los tribunales indicó que Sandoval fue informado nuevamente sobre la sentencia de un año y seis meses de prisión que pesa en su contra, una resolución que, según señaló, el condenado ya conocía. Barahona aclaró que la ejecución de la captura no significa necesariamente que el condenado cumplirá la totalidad de la pena en prisión, debido a que existen procedimientos legales que pueden ser solicitados y analizados conforme a la normativa aplicable. En ese sentido, explicó que corresponderá al apoderado legal del condenado realizar las gestiones que considere pertinentes dentro del proceso, incluyendo los mecanismos legales relacionados con la posible conmutación de la pena. Mientras se desarrolla ese procedimiento, el condenado continuará bajo custodia y posteriormente será remitido al centro penitenciario que corresponda, donde se dará continuidad al proceso de ejecución de la sentencia.

Absuelto

La Sala III del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, absolvió por unanimidad a Isaac Manuel Sandoval Ayala de los cargos de violencia contra la mujer y lesiones en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón. La resolución fue emitida el 15 de junio. El portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, Gerber Rivera, explicó que la decisión a favor de Sandoval se fundamentó en la falta de pruebas presentadas durante el juicio para acreditar su responsabilidad penal. Según Rivera, durante el proceso no se incorporaron elementos probatorios suficientes que permitieran demostrar la responsabilidad del imputado en los hechos investigados, por lo que el tribunal decidió absolverlo de los delitos imputados.

Asimismo, el portavoz indicó que el Tribunal de Sentencia dejó sin efecto la resolución emitida en 2023 por el Juzgado de Violencia Doméstica, mediante la cual se habían impuesto medidas sustitutivas a Sandoval, entre ellas la realización de trabajos comunitarios.

Caso