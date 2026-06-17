"Con profunda decepción": Daniela Aldana reacciona tras fallo a favor de Isaac Sandoval

La reconocida modelo de origen colombiano, Daniela Aldana Pinzón, a través de sus redes sociales reaccionó ante el reciente fallo emitido por el Tribunal de la Sala III de San Pedro Sula, con el que queda absuelta su expareja, Isaac Sandoval, a quien denunció por agresiones físicas en 2023. A continuación los detalles.
Daniela Aldana realizó un energético llamado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillos, a través de una carta abierta compartida a través de su cuenta de TikTok, solicitándole una revisión minuciosa del proceso judicial que según afirma, hoy la deja desprotegida.
"Con profunda decepción he recibido el fallo absolutorio dictado a favor del imputado en mi caso, y no puedo guardar silencio ante una decisión que, desde mi perspectiva, no valoró integralmente la prueba presentada por la fiscalía; como víctima", dice parte de la carta de Aldana Pinzón.
La modelo radicada en Honduras agregó que como víctima "resulta devastador sentir que mi voz no fue escuchada", también alertó que esta decisión podría dejar un impacto contraproducente debido a que otras mujeres no se sentirán seguras al denunciar abusos y maltratos.
"Lo que más preocupa es el mensaje que deja esta decisión. Cuando los elementos que fueron presentados durante el proceso no son valorados en su totalidad, se debilita la confianza en el sistema de justicia y se envía un mensaje de temor a otras mujeres", agregó en el pronunciamiento.
La modelo señaló que este caso ha dejado a una familia marcada por el dolor, especialmente a su pequeño hijo. "Crecerá con las secuelas de todo lo ocurrido", agregó.
En su misiva, Daniela le solicitó al titular de la Corte Suprema de Justicia que su caso sea revisado "con el máximo rigor, transparencia e imparcialidad".
El fallo a favor de Sandoval fue emitido esta semana. El portavoz de los tribunales de justicia en la ciudad industrial, Gerber Rivera, explicó que la resolución a favor de Isaac Sandoval se basó en la "falta de pruebas legibles", presentadas durante el juicio, y que el tribunal también desestimó una resolución del juzgado de violencia doméstica en 2023 había emitido medidas contra el acusado.
Entre los expediente presentados por la Fiscalía Especial de la Mujer, figuraron evaluaciones médicas, psicológicas y de trabajo social, dictámenes forenses y actas policiales.
Son tres denuncias las que acumula el expediente del caso, todas interpuestas por Daniela Aldana en diferentes momentos. Uno de los hechos documentados ocurrió en el bulevar Las Torres de San Pedro Sula, donde la víctima habría sido atropellada en un vehículo conducido por el imputado.
Daniela cerró su carta remarcando su postura. "Hoy expreso mi inconformidad, pero también mi esperanza de que algún día ninguna mujer tenga que sentirse desprotegida después de haber tenido el valor de denunciar".
Hasta el corte de esta nota, el titular de la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado en torno a la petición de la modelo radicada en Honduras.