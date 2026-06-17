"Con profunda decepción": Daniela Aldana reacciona tras fallo a favor de Isaac Sandoval

El fallo a favor de Sandoval fue emitido esta semana. El portavoz de los tribunales de justicia en la ciudad industrial, Gerber Rivera, explicó que la resolución a favor de Isaac Sandoval se basó en la "falta de pruebas legibles", presentadas durante el juicio, y que el tribunal también desestimó una resolución del juzgado de violencia doméstica en 2023 había emitido medidas contra el acusado.