Caso: Isaac Sandoval golpeó hasta dejar inconsciente a Daniela Aldana y quedó libre de cargos

El caso de la modelo y creadora de contenido colombiana Daniela Aldana vuelve a generar polémica luego de que un juzgado dejara absuelto de cargos a su expareja, Isaac Sandoval, quien años atrás la habría golpeado hasta dejarla inconsciente. ¿La razón?
Hoy lunes -15 de junio- se conoció el proceso judicial en el que estuvo involucrada su entonces pareja, Isaac Emanuel Sandoval Ayala, quien enfrentó acusaciones por presunta violencia y quedó absuelto de los cargos.
Los hechos que originaron la denuncia se remontan a la medianoche del 18 de febrero de 2023, cuando ambos se encontraban en una actividad social en un hotel de San Pedro Sula, donde inició la discusión entre la pareja que terminó en golpes.
Tras abandonar el evento, mientras se desplazaban por el bulevar Las Torres, en el sector noroeste de la ciudad, la discusión empezó a escalar a insultos, provocando que iniciaran los golpes por parte de Isaac.
La denuncia y los videos indican que Daniela fue atacada a puños y patadas, quedando tendida en la vía pública; todo quedó grabado por cámaras de seguridad y quedó como prueba.
De acuerdo con el testimonio incorporado por el Ministerio Público, en medio del incidente Isaac se habría subido a su vehículo y retrocedido, intentando atropellar a la colombiana.
Tras los golpes, Daniela Aldana perdió el conocimiento y fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar, quienes posteriormente la trasladaron al Hospital Mario Catarino Rivas, donde recibió atención médica por múltiples golpes.
El proceso judicial avanzó con la audiencia de declaración de imputado, en la que a Isaac Emanuel Sandoval Ayala se le dictaron medidas cautelares distintas a la detención preventiva, mientras enfrentaba cargos por el delito de maltrato familiar habitual en perjuicio de la víctima.
El caso llegó a juicio oral y público en la Sala III del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, donde el imputado enfrentó cargos por violencia contra la mujer y lesiones, derivados de los hechos denunciados.
Durante el debate, el tribunal concluyó por unanimidad que la prueba presentada por la acusación no fue suficiente para desvirtuar el estado de inocencia del acusado, por lo que se emitió un fallo absolutorio.
El portavoz judicial señaló que durante las audiencias también se presentó un dictamen médico relacionado con las lesiones denunciadas por la modelo, el cual, según indicó, descartó daños en el tímpano.
Según el portavoz judicial Gerber Rivera, no se incorporaron elementos probatorios concluyentes que acreditaran responsabilidad penal, por lo que el tribunal determinó la absolución de Isaac Sandoval, quedando sin responsabilidad en los delitos imputados dentro de esta causa.