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INA entrega título de propiedad a comunidad indígena maya chortí en Copán

Las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) legalizan las tierras con lo que se beneficia a los miembros de la Comunidad Maya Chortí en Copán

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 16:31
INA entrega título de propiedad a comunidad indígena maya chortí en Copán

Los representantes de la comunidad Indígena Maya Chortí de San Antonio de Tapescox, en el departamento de Copán, recibieron el título de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA).

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), a través de su regional en occidente, realizaron la entrega de un título de propiedad a la comunidad indígena maya chortí de San Antonio de Tapescox, en el departamento de Copán.

Con la entrega del documento legal, se dio a conocer que se está fortaleciendo la seguridad jurídica en la zona del occidente de Honduras.

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La entrega fue encabezada por el jefe regional del INA, Carlos Rivera, y contó con la presencia de representantes del Consejo Nacional Indígena Maya Chortí de Honduras (CONIMCHH), quienes acompañaron el importante acto en beneficio de la comunidad.

Las autoridades del Instituto Nacional Agrario informaron que "el título de propiedad brinda respaldo jurídico sobre la tenencia de la tierra y garantiza el reconocimiento legal de los derechos territoriales de la comunidad".

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En la presente administración, se legalizan los predios para dar cumplimiento al lema de la institución: "¡Paz en el campo con seguridad jurídica!".

En las últimas semanas, las autoridades del INA han realizado la entrega de títulos de propiedad en diferentes regiones del territorio nacional.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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