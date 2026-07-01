INA entrega título de propiedad a comunidad indígena maya chortí en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), a través de su regional en occidente, realizaron la entrega de un título de propiedad a la comunidad indígena maya chortí de San Antonio de Tapescox, en el departamento de Copán. Con la entrega del documento legal, se dio a conocer que se está fortaleciendo la seguridad jurídica en la zona del occidente de Honduras.

La entrega fue encabezada por el jefe regional del INA, Carlos Rivera, y contó con la presencia de representantes del Consejo Nacional Indígena Maya Chortí de Honduras (CONIMCHH), quienes acompañaron el importante acto en beneficio de la comunidad. Las autoridades del Instituto Nacional Agrario informaron que "el título de propiedad brinda respaldo jurídico sobre la tenencia de la tierra y garantiza el reconocimiento legal de los derechos territoriales de la comunidad".