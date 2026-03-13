Gobierno nombra nuevas autoridades en energía, agro y seguridad portuaria

Tegucigalpa, Honduras.-El mandatario hondureño, Nasry Asfura, juramentó a nuevas autoridades que asumirán responsabilidades en varias dependencias gubernamentales.

Entre los funcionarios que tomaron promesa de ley se encuentra Javier Talavera, quien asumirá como director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), entidad encargada de impulsar el desarrollo del sector agrícola y brindar atención a los productores nacionales.

En lo energético, también fue juramentada Diana Lissette Solís como subsecretaria de Energía Renovable y Electricidad de la Secretaría de Energía de Honduras. Asimismo, Jair Isaac Nazar asumió como director de Electricidad y Mercados dentro de la misma institución.

En materia de infraestructura y seguridad portuaria, el presidente juramentó a Mauricio Alemán como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria, instancia encargada de fortalecer los mecanismos de protección en los puertos del país.