Sin acuerdo entre el CMH y Salud: pacientes sufren las consecuencias en los hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la reunión sostenida ayer con la mesa técnica, la suspensión de la consulta externa en los hospitales públicos del país continúa, debido a que el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias no llegaron a un acuerdo para poner fin a las asambleas informativas que mantienen desde el pasado 7 de septiembre. La falta de consenso entre ambas partes prolonga las dificultades para miles de pacientes que necesitan consultas, controles médicos y procedimientos quirúrgicos programados en el sistema sanitario público. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que, hasta ayer jueves 15 de octubre, había alrededor de 200 médicos con pagos pendientes. De ese grupo, 195 son profesionales que laboran por contrato y el resto corresponde a personal bajo la modalidad de interinato, según el funcionario. Sostuvo que los médicos con plaza permanente ya recibieron sus salarios y que no existe deuda salarial con ese grupo.

Por lo que afirmó que al 97% de los profesionales bajo contrato e interinato ya recibió los pagos correspondientes, por lo que llamó a los galenos a reincorporarse a sus labores. “Es nuestro deber ciudadano hacer este llamado a ese 97% de los colegas que se incorporen a la brevedad posible a la normalidad de sus funciones”, dijo. Sin embargo, la versión de las autoridades fue cuestionada por el doctor Héctor Carranza, representante del Colegio Médico en la mesa técnica, quien reconoció que existen avances en las acreditaciones, pero rechazó que el 97% de los profesionales tenga sus cuentas saldadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Carranza explicó que algunos médicos han recibido uno o dos meses de salario, aunque todavía mantienen varios meses pendientes. A su criterio, acreditar una parte de la deuda no significa que el Gobierno haya cumplido con la totalidad de los pagos. Mientras las partes mantienen sus diferencias sobre el alcance de la deuda salarial, las consecuencias del conflicto continúan reflejándose en los servicios de los hospitales públicos. De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades sanitarias, las asambleas informativas han provocado la postergación de 27,303 citas médicas y la suspensión de 3,023 cirugías selectivas que estaban programadas entre agosto y septiembre. El funcionario detalló que, entre las atenciones afectadas, figuran 3,092 consultas pediátricas que no recibieron niños y niñas, así como 2,979 atenciones para mujeres que requerían ultrasonidos, mamografías y seguimiento de lesiones premalignas o malignas relacionadas con el cáncer.