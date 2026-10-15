Crisis sanitaria continúa: hospitales públicos siguen sin consulta externa por conflicto médico

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la reunión sostenida este jueves con la mesa técnica, la suspensión de la consulta externa en los hospitales públicos continúa, debido a que el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias no llegaron a un acuerdo para poner fin a las asambleas informativas que mantienen desde el pasado 7 de septiembre. La falta de consenso entre ambas partes prolonga las dificultades para miles de pacientes que necesitan consultas, controles médicos y procedimientos quirúrgicos programados. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que, hasta el jueves 15 de octubre, había alrededor de 200 médicos con pagos pendientes.

De ese grupo, 195 son profesionales que laboran por contrato y el resto corresponde a personal bajo la modalidad de interinato, según detalló el funcionario. Midence sostuvo que los médicos con plaza permanente ya recibieron sus salarios y que no existe deuda salarial con ese grupo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por lo que afirmó que al 97% de los profesionales bajo contrato e interinato ya recibió los pagos correspondientes, por lo que llamó a los galenos a reincorporarse a sus labores. "Es nuestro deber ciudadano hacer este llamado a ese 97% de los colegas que se incorporen a la brevedad posible a la normalidad de sus funciones", dijo. Sin embargo, la versión de las autoridades fue cuestionada por el doctor Héctor Carranza, representante del Colegio Médico en la mesa técnica, quien reconoció que existen avances en las acreditaciones, pero rechazó que el 97% de los profesionales tenga sus cuentas saldadas.