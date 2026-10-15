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Dictan auto de formal procesamiento contra Melvin Cevallos por coacción y amenaza electoral

Cevallos está siendo investigado por los delitos de coacción y amenaza en el proceso electoral de 2025, donde participó en movilizaciones y acciones de protesta

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 11:47
Dictan auto de formal procesamiento contra Melvin Cevallos por coacción y amenaza electoral

Cevallos enfrenta un proceso judicial a raíz de hechos ocurridos el 7 de julio de 2025.

Tegucigalpa, Honduras.- La justicia hondureña dictó un auto de formal procesamiento contra Melvin Cevallos Umanzor, cabecilla de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), por los delitos de coacción y amenaza electoral, en perjuicio de la Constitución de la República.

La resolución fue dictada por un juez de Letras Penal tras celebrar la audiencia inicial, en un caso relacionado con presuntas acciones que obstaculizaron el proceso electoral de 2025.

Según el requerimiento fiscal, Cevallos Umanzor encabezó y dirigió movilizaciones que impidieron el normal desarrollo del proceso de recepción de ofertas para garantizar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales de noviembre de ese año.

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La Fiscalía atribuye al imputado acciones que habrían afectado un procedimiento clave para la organización electoral.

Por estos hechos, deberá continuar enfrentando el proceso judicial, aunque el juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

La audiencia preliminar quedó programada para el lunes 26 de octubre de 2026, a las 9:30 de la mañana, fecha en la que el caso avanzará a la siguiente etapa procesal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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