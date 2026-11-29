Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Julio César Zelaya, hermano del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, conducía en estado de ebriedad al momento del accidente de tránsito en la Cuesta de la Virgen, Comayagua, luego de que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) lo identificara como uno de los conductores involucrados en el percance vial. El señalamiento surgió en el contexto del accidente vial registrado el sábado 28 de noviembre de 2026, en el que estuvieron involucrados un autobús del transporte interurbano y un vehículo particular y que dejó un saldo de diez personas fallecidas.

Sin embargo, es falso que Zelaya Rosales condujera bajo los efectos del alcohol. Las autoridades de Tránsito informaron que las pruebas practicadas al conductor del vehículo particular dieron negativo. Además, una fuente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) compartió con EH Verifica el resultado de la prueba de alcoholemia practicada a Julio César Zelaya, que arrojó 0.0 mg/100 ml (miligramos por cada 100 mililitros). "Hermano de alcalde de Tegucigalpa Juan Diego Zelaya, ocasionó accidente por andar en estado de ebriedad. Su crimen quedará impune porque ya activaron protocolo de impunidad con SIAT de tránsito y Ministerio Público para que no se le impute conducción temeraria, homicidio, imprudente, estado de embriaguez etc...", se lee textualmente en la descripción de una publicación de TikTok, compartida más de 70 veces desde el 29 de noviembre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El accidente de tránsito se registró la mañana del sábado 28 de noviembre de 2026, en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, en el percance vial estuvieron involucrados un autobús de la empresa de transporte Carolina y un vehículo particular. Tras la colisión, la unidad de transporte interurbano cayó a una hondonada. Entre las personas que resultaron heridas figura Julio César Zelaya, de 32 años, hermano del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, según el listado de personas lesionadas publicado por EL HERALDO. A través de una publicación en su cuenta de X, el alcalde capitalino confirmó que su hermano estuvo involucrado en el accidente, lamentó la muerte de las personas que viajaban en la unidad de transporte y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Inicialmente, las autoridades reportaron nueve personas fallecidas. Sin embargo, la noche del sábado 28 de noviembre, EL HERALDO informó que la cifra ascendió a diez víctimas mortales, tras confirmarse el fallecimiento de Glenda Judith Parada, quien había sido trasladada a un centro asistencial de la capital.

Prueba negativa

El resultado de la prueba de alcoholemia recibido por EH Verifica por parte de Riccy Montoya, poravoz de la DNVT, señala que Julio César Zelaya arrojó un resultado de 0.0 mg/100 ml (miligramos por cada 100 mililitros), lo que indica que no se detectó presencia de alcohol en la muestra analizada. La prueba de alcoholemia permite determinar la concentración de alcohol en el organismo de una persona. En este caso, el resultado de 0.0 mg/100 ml significa que no se detectó presencia de alcohol o drogas en la muestra analizada al momento de realizar la prueba.