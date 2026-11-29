Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Julio César Zelaya, hermano del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, conducía en estado de ebriedad al momento del accidente de tránsito en la Cuesta de la Virgen, Comayagua, luego de que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) lo identificara como uno de los conductores involucrados en el percance vial.
El señalamiento surgió en el contexto del accidente vial registrado el sábado 28 de noviembre de 2026, en el que estuvieron involucrados un autobús del transporte interurbano y un vehículo particular y que dejó un saldo de diez personas fallecidas.
Sin embargo, es falso que Zelaya Rosales condujera bajo los efectos del alcohol. Las autoridades de Tránsito informaron que las pruebas practicadas al conductor del vehículo particular dieron negativo.
Además, una fuente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) compartió con EH Verifica el resultado de la prueba de alcoholemia practicada a Julio César Zelaya, que arrojó 0.0 mg/100 ml (miligramos por cada 100 mililitros).
"Hermano de alcalde de Tegucigalpa Juan Diego Zelaya, ocasionó accidente por andar en estado de ebriedad. Su crimen quedará impune porque ya activaron protocolo de impunidad con SIAT de tránsito y Ministerio Público para que no se le impute conducción temeraria, homicidio, imprudente, estado de embriaguez etc...", se lee textualmente en la descripción de una publicación de TikTok, compartida más de 70 veces desde el 29 de noviembre de 2026.
El accidente de tránsito se registró la mañana del sábado 28 de noviembre de 2026, en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua.
De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, en el percance vial estuvieron involucrados un autobús de la empresa de transporte Carolina y un vehículo particular. Tras la colisión, la unidad de transporte interurbano cayó a una hondonada.
Entre las personas que resultaron heridas figura Julio César Zelaya, de 32 años, hermano del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, según el listado de personas lesionadas publicado por EL HERALDO.
A través de una publicación en su cuenta de X, el alcalde capitalino confirmó que su hermano estuvo involucrado en el accidente, lamentó la muerte de las personas que viajaban en la unidad de transporte y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Inicialmente, las autoridades reportaron nueve personas fallecidas. Sin embargo, la noche del sábado 28 de noviembre, EL HERALDO informó que la cifra ascendió a diez víctimas mortales, tras confirmarse el fallecimiento de Glenda Judith Parada, quien había sido trasladada a un centro asistencial de la capital.
Prueba negativa
El resultado de la prueba de alcoholemia recibido por EH Verifica por parte de Riccy Montoya, poravoz de la DNVT, señala que Julio César Zelaya arrojó un resultado de 0.0 mg/100 ml (miligramos por cada 100 mililitros), lo que indica que no se detectó presencia de alcohol en la muestra analizada.
La prueba de alcoholemia permite determinar la concentración de alcohol en el organismo de una persona. En este caso, el resultado de 0.0 mg/100 ml significa que no se detectó presencia de alcohol o drogas en la muestra analizada al momento de realizar la prueba.
En comunicación con EH Verifica, Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la DNVT, confirmó que el resultado de la prueba de alcoholemia practicada a Zelaya fue negativo.
“Él no iba ebrio”, confirmó Hernández.
Hernández también informó que Zelaya Rosales permanece bajo custodia policial en un centro asistencial privado de Tegucigalpa, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas durante el percance vial.
Una búsqueda en Google con las palabras clave “hermano de Juan Diego Zelaya + alcohol + Cuesta de la Virgen” permitió localizar declaraciones de las autoridades de Tránsito sobre los resultados de las pruebas practicadas al conductor del vehículo particular involucrado en el accidente.
En declaraciones brindadas a TuNota el 29 de noviembre, Hernández también confirmó que a Zelaya Rosales se le practicaron pruebas de sangre y orina, así como una evaluación de campo.
El subcomisario de Policía explicó que los resultados de las pruebas para detectar el consumo de alcohol y otras sustancias fueron negativos, contrario a lo que asegura la publicación que circula en redes sociales.
De acuerdo con las investigaciones de Tránsito, el conductor del vehículo particular perdió el control del automotor y cruzó la mediana que separa ambos carriles de la carretera CA-5, donde se produjo la colisión con el autobús.
Por lo tanto, es falso que el hermano del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ocasionara el accidente de tránsito en la Cuesta de la Virgen por conducir en estado de ebriedad, como aseguran publicaciones en redes sociales.