Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte atribuido a Diario LA PRENSA en el que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, supuestamente afirma que es más importante realizar un concierto que un partido del Club Deportivo Marathón debido a las ganancias económicas. Sin embargo, no se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que permitan confirmar que LA PRENSA haya publicado dicho contenido. “Contreras; Tiene razón mi asesor Cerna, es más importante un concierto que un partido de Marathon, las ganancias son enormes”, dice textualmente el arte que utiliza el logotipo y la identidad gráfica de LA PRENSA y que se viralizza en WhatsApp.

La publicación surge en el contexto de la controversia entre la directiva del Club Deportivo Marathón y las autoridades municipales de San Pedro Sula por la disponibilidad del estadio Francisco Morazán para disputar los encuentros de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027. El 26 de noviembre de 2026, el presidente del Marathón, Daniel Otero, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el recinto deportivo no esté disponible para los compromisos internacionales del equipo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esto debido a que el estadio Morazán albergará un concierto de la agrupación musical Fuerza Regida el 11 de febrero de 2027, fecha que podría coincidir con los compromisos del conjunto verdolaga en la competición internacional.

Tras las declaraciones de Otero, el asesor legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Manuel Santiago Cerna, cuestionó al presidente del club y señaló una presunta deuda del equipo con la alcaldía por el alquiler del estadio Morazán. El 27 de noviembre de 2026, mediante un comunicado, el Club Deportivo Marathón manifestó su rechazo a las declaraciones de Cerna y cuestionó si estas representaban la postura oficial de las autoridades municipales.

Arte falso