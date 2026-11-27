El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció en la sesión del 26 de noviembre que 12 diputados propietarios no asistieron y por eso se les deducirá un día de salario. La decisión se tomó ya que tampoco estuvieron los suplentes y este es el listado.
Tomás Zambrano, titular del Poder Legislativo, anunció cuando inició su gestión que si un diputado propietario y su suplente no asistían, no se les pagaría ese día de trabajo. El dinero de las deducciones iría para proyectos sociales. ¿Quiénes son los 12 parlamentarios a los que se les deducirá un día de salario?
Son cuatro del Partido Liberal: el primero de ellos es Alejandro Canelas, diputado por Atlántida.
También se encuentra Pedro Mendoza, diputado por el departamento de El Paraíso.
Seguidamente se ubica Rashid Mejía, joven congresista por el departamento de Francisco Morazán.
Finalmente, por los liberales, aparece como faltista Marlon Lara, veterano diputado por el departamento de Cortés.
De parte de Libertad y Refundación (Libre) hay seis diputados, Scherly Arriaga, del departamento de Cortés, se encuentra en el listado.
Otro de Libre es Germán Altamirano por el departamento de Santa Bárbara.
Siempre en Libre se encuentra John Milton García, diputado por El Paraíso.
Marco Maradiaga, parlamentario por Colón, es otro de Libre a quien se le deducirá el salario por no presentarse a trabajar el 26 de noviembre.
Rafael Sarmiento, congresista por Olancho, tendrá deducción de un día de salario.
Finalmente, de los diputados de Libre que tendrá la deducción es Edgardo Casaña, quien representa a Santa Bárbara.
En primera instancia se había informado que eran tres diputados del Partido Nacional, pero al final son dos. Uno de ellos es Wilson Rolando Pineda Díaz, congresista de Lempira.
El otro parlamentario nacionalista al que se le deducirá parte de su salario es Víctor Napoleón Amador Morales, de Intibucá.