Tomás Zambrano, titular del Poder Legislativo, anunció cuando inició su gestión que si un diputado propietario y su suplente no asistían, no se les pagaría ese día de trabajo. El dinero de las deducciones iría para proyectos sociales. ¿Quiénes son los 12 parlamentarios a los que se les deducirá un día de salario?