A un total de 12 diputados, tanto del Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, se les descontará un día de salario por no haberse presentado al Congreso Nacional el pasado jueves 26 de noviembre.
La medida fue anunciada por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, al incumplir convocatoria a la sesión legislativa del jueves 26 de noviembre de 2026. Pero, ¿cuánto dinero perdieron los parlamentarios faltistas?
El monto de la deducción depende de si se trata de un diputado suplente o propietario y de si, además, ocupa un cargo directivo en el Congreso Nacional, según ha explicado en ocasiones anteriores el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
La deducción ronda los 3,000 lempiras por jornada cuando se trata de un diputado propietario.
Un diputado propietario tiene un salario base de 90,892 lempiras mensuales. Al dividir esta cantidad entre los 30 días del mes, el descuento por una jornada de ausencia asciende a 3,029.73 lempiras.
En el caso de los diputados suplentes, el salario base es de 54,535.45 lempiras mensuales, por lo que el descuento por una inasistencia representa aproximadamente 1,817.85 lempiras. ¿Quiénes son los diputados que no asistieron al Congreso Nacional el pasado jueves 26 de noviembre? Estos son los parlamentarios señalados.
Por el Partido Libre, figuran los diputados propietarios Germán Altamirano, Edgardo Casaña, Rafael Sarmiento, Scherly Arriaga, John Milton García y Marco Maradiaga.
Por el Partido Liberal figuran los diputados Alejandro Canelas, Marlon Lara, Rashid Mejía y Pedro Mendoza. Todos son diputados propietarios.
Por el Partido Nacional se confirmó que son dos diputados: Víctor Napoleón Amador Morales, diputado propietario por el departamento de Intibucá y Wilson Rolando Pineda Díaz, representante del departamento de Lempira.
Preliminarmente, se informó solo la ausencia de los diputados nacionalistas, pero este 27 de noviembre Carlos Ledesma confirmó a EL HERALDO que el número de diputados asciende a 12 y que incluye al Partido Liberal y Libre. La medida se aplicó conforme a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, debido a que ninguno habría presentado una justificación por su ausencia. De acuerdo con el Congreso Nacional, los recursos que se descuentan a los diputados se destinan a escuelas o centros de salud.