Preliminarmente, se informó solo la ausencia de los diputados nacionalistas, pero este 27 de noviembre Carlos Ledesma confirmó a EL HERALDO que el número de diputados asciende a 12 y que incluye al Partido Liberal y Libre. La medida se aplicó conforme a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, debido a que ninguno habría presentado una justificación por su ausencia. De acuerdo con el Congreso Nacional, los recursos que se descuentan a los diputados se destinan a escuelas o centros de salud.