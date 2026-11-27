Tegucigalpa, Honduras.- El país volverá a participar en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), luego de que la Secretaría de Educación (Seduc) firmara un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Después de nueve años sin participar en las evaluaciones internacionales, Honduras volverá a medir el nivel de aprendizaje de sus estudiantes en 2029.
El acuerdo suscrito este viernes 27 de noviembre establece las responsabilidades técnicas, operativas y financieras para que el país se incorpore al programa, que mide las competencias de jóvenes de 15 años.
El ministro de Educación, José Darío Cruz, reconoció que someterse a esta medición representa un reto para el sistema educativo, debido a que permitirá conocer las condiciones en las que se encuentran los estudiantes hondureños y las áreas en las que necesitan mejorar.
"A muchos no les gusta la medición, no les gusta que les digan en qué condición estamos. Nosotros sí queremos saber cómo estamos, pero no para que nos digan que estamos mal, sino cuánto nos falta llegar para el estándar que nosotros queremos llegar como país", manifestó.
El funcionario consideró que los resultados serán una oportunidad para identificar las debilidades educativas y establecer acciones que permitan mejorar la formación de los estudiantes.
"Es una gran oportunidad que nosotros no vamos a desaprovechar", expresó Cruz durante el acto realizado en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
El ministro también destacó que la participación en estas evaluaciones permitirá abrir oportunidades para los jóvenes hondureños, quienes necesitan desarrollar sus capacidades para competir en un mercado laboral cada vez más exigente.
Las pruebas PISA se aplican cada tres años a estudiantes de 15 años y permiten conocer si cuentan con los conocimientos y las habilidades necesarias para resolver problemas de la vida cotidiana.
Para la edición de 2029, la evaluación comprenderá lectura, matemáticas y ciencias, además de un componente innovador sobre alfabetización en medios e inteligencia artificial.
En esta última área se busca medir las capacidades de los estudiantes para analizar información digital, identificar contenidos confiables y utilizar de manera crítica y responsable las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial.
El representante de la OCDE, Tue Halgreen, explicó que la evaluación no busca calificar individualmente a los docentes, estudiantes o centros educativos, sino conocer el funcionamiento general del sistema educativo.
"PISA no se trata de dar calificaciones o notas de forma individual a docentes, estudiantes o a centros educativos, es sobre entender cómo el sistema educativo está trabajando y cómo podemos brindar el mejor apoyo a docentes y a sus estudiantes", señaló.
Como parte del convenio, la Secretaría de Educación tendrá que organizar y fortalecer el equipo nacional, preparar los centros educativos y coordinar la aplicación de los instrumentos de evaluación, mientras que la OCDE brindará acompañamiento técnico para cumplir con los estándares internacionales.
Honduras participó por última vez en en el programa PISA en 2017, cuando formó parte del proyecto PISA para el Desarrollo (PISA-D), iniciativa de la OCDE que buscaba incorporar a países en desarrollo a las evaluaciones internacionales.
En esa ocasión fueron evaluados 4,773 estudiantes hondureños de 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados, publicados en 2018, evidenciaron dificultades en las tres áreas evaluadas, Honduras obtuvo un promedio de 371 puntos en lectura, 343 en matemáticas y 370 en ciencias.
Las calificaciones estuvieron por debajo de los promedios de los países miembros de la OCDE, que alcanzaron 493 puntos en lectura, 490 en matemáticas y 493 en ciencias.
Matemáticas fue el área con el resultado más bajo, con una diferencia de 147 puntos respecto al promedio de la organización. Además, el informe identificó que alrededor del 70% de los estudiantes hondureños no alcanzó el nivel básico de desempeño en lectura, mientras que en matemáticas la proporción fue del 85%.
Desde entonces, el país ha permanecido fuera de estas mediciones y tampoco participó en la edición de 2025.