Tegucigalpa, Honduras.- El país volverá a participar en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), luego de que la Secretaría de Educación (Seduc) firmara un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Después de nueve años sin participar en las evaluaciones internacionales, Honduras volverá a medir el nivel de aprendizaje de sus estudiantes en 2029. El acuerdo suscrito este viernes 27 de noviembre establece las responsabilidades técnicas, operativas y financieras para que el país se incorpore al programa, que mide las competencias de jóvenes de 15 años. El ministro de Educación, José Darío Cruz, reconoció que someterse a esta medición representa un reto para el sistema educativo, debido a que permitirá conocer las condiciones en las que se encuentran los estudiantes hondureños y las áreas en las que necesitan mejorar.

"A muchos no les gusta la medición, no les gusta que les digan en qué condición estamos. Nosotros sí queremos saber cómo estamos, pero no para que nos digan que estamos mal, sino cuánto nos falta llegar para el estándar que nosotros queremos llegar como país", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario consideró que los resultados serán una oportunidad para identificar las debilidades educativas y establecer acciones que permitan mejorar la formación de los estudiantes. "Es una gran oportunidad que nosotros no vamos a desaprovechar", expresó Cruz durante el acto realizado en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). El ministro también destacó que la participación en estas evaluaciones permitirá abrir oportunidades para los jóvenes hondureños, quienes necesitan desarrollar sus capacidades para competir en un mercado laboral cada vez más exigente. Las pruebas PISA se aplican cada tres años a estudiantes de 15 años y permiten conocer si cuentan con los conocimientos y las habilidades necesarias para resolver problemas de la vida cotidiana.

Para la edición de 2029, la evaluación comprenderá lectura, matemáticas y ciencias, además de un componente innovador sobre alfabetización en medios e inteligencia artificial. En esta última área se busca medir las capacidades de los estudiantes para analizar información digital, identificar contenidos confiables y utilizar de manera crítica y responsable las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial. El representante de la OCDE, Tue Halgreen, explicó que la evaluación no busca calificar individualmente a los docentes, estudiantes o centros educativos, sino conocer el funcionamiento general del sistema educativo. "PISA no se trata de dar calificaciones o notas de forma individual a docentes, estudiantes o a centros educativos, es sobre entender cómo el sistema educativo está trabajando y cómo podemos brindar el mejor apoyo a docentes y a sus estudiantes", señaló. Como parte del convenio, la Secretaría de Educación tendrá que organizar y fortalecer el equipo nacional, preparar los centros educativos y coordinar la aplicación de los instrumentos de evaluación, mientras que la OCDE brindará acompañamiento técnico para cumplir con los estándares internacionales.