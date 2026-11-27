El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, propuso condecorar a la congresista estadounidense María Elvira Salazar. ¿Quién es ella y por qué quieren otorgarle este reconocimiento?
Salazar es una política estadounidense de origen hispano. Nació en Miami, Florida, y es hija de padres cubanos que emigraron de la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder.
La congresista pasó gran parte de su niñez en Puerto Rico. Estudió Periodismo en la Universidad de Miami y posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.
Antes de incursionar en la política, desarrolló una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Trabajó para cadenas como Telemundo, Univision, América TeVé, Mega TV y CNN en Español.
Entre los momentos destacados de su carrera periodística figuran las entrevistas que realizó a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y a Fidel Castro, exmandatario cubano fallecido en 2016.
¿Cómo llegó a la Cámara de Representantes? Salazar dio el salto a la política en 2018, cuando se postuló por primera vez como candidata del Partido Republicano a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 27 de Florida. Sin embargo, no logró ganar esos comicios.
En 2021 asumió su cargo en la Cámara de Representantes, luego de derrotar a la demócrata Donna Shalala en las elecciones de 2020. Posteriormente, logró conservar su escaño en los comicios de 2022 y 2024.
¿Qué papel ha desempeñado en Honduras y por qué el presidente del Congreso Nacional quiere condecorarla?
Según leyó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, el reconocimiento se propone por su "destacado apoyo a la democracia en Honduras, lucha contra la tiranía de izquierda en América Latina y su rol como vocera para miles de demócratas en la Cámara de Representantes de EEUU".
De acuerdo con Zambrano, Salazar ha respaldado la democracia en Honduras. Sin embargo, la propuesta de condecoración fue cuestionada por diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre). La congresista recibirá la distinción Gran Cruz con Placa de Plata y Pergamino Especial, de acuerdo con la propuesta presentada ante el Congreso Nacional.