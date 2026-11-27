De acuerdo con Zambrano, Salazar ha respaldado la democracia en Honduras. Sin embargo, la propuesta de condecoración fue cuestionada por diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre). La congresista recibirá la distinción Gran Cruz con Placa de Plata y Pergamino Especial, de acuerdo con la propuesta presentada ante el Congreso Nacional.