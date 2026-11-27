El exjugador de Olimpia y de la Selección de Honduras llamó la atención al ser visto disputando la Copa Huastecopa FUTHA, competición que se desarrolla en el Campo Guadiana, un tradicional escenario deportivo ubicado en la región de la Huasteca Potosina.
Mejía comenzó su participación con el Borussia NOLA, equipo que tuvo un complicado estreno al caer 2-1 frente al Deportivo KNPR, resultado que marcó el debut del conjunto en el certamen.
El encuentro representó una nueva aparición del mediocampista catracho en el fútbol mexicano, aunque en una competición de carácter burocrático, alejada de los escenarios profesionales en los que ha desarrollado buena parte de su carrera.
Pero el “Patón” no es el único futbolista con pasado en el balompié hondureño que forma parte de este equipo. En las filas del Borussia NOLA
También aparece el delantero Brayan Moya, otro conocido jugador catracho que ha tenido recorrido en diferentes clubes.
A ellos se suma el mexicano Omar Rosas, quien también cuenta con pasado en el fútbol de Honduras, luego de vestir la camiseta del Real España, uno de los clubes históricos de la Liga Nacional.
La presencia de estos tres futbolistas le da un atractivo particular al Borussia NOLA, que reúne a jugadores con experiencia en el fútbol profesional y que ahora coinciden en esta competición disputada en territorio mexicano.
El Campo Guadiana, escenario de los encuentros, es una cancha tradicional de Ciudad Valles, municipio perteneciente al estado de San Luis Potosí, donde el fútbol forma parte de la actividad deportiva de la comunidad.
Tras la derrota en su presentación, el Borussia NOLA tendrá una nueva oportunidad de buscar su primera victoria en la competición, pues su calendario contempla otro compromiso para este mismo día.
El siguiente rival será Chivas Impulsora, equipo al que enfrentará en busca de recuperarse del tropiezo sufrido ante el Deportivo KNPR y comenzar a sumar puntos en la Copa Huastecopa FUTHA.
La aparición de Germán Mejía en este torneo ha generado sorpresa entre los aficionados hondureños, especialmente por tratarse de un jugador que durante varios años fue protagonista del fútbol nacional y que ahora se encuentra participando en una competición de carácter local en México.