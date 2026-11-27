Caracas, Venezuela.- Con un mensaje en su cuenta de Instagram la Miss Venezuela Clara Vegas se pronunció sobre las críticas que recibió el vestido que lució durante la final de Miss Universo 2026. La reina venezolana, quien obtuvo el puesto de segunda finalista, manifestó su tristeza por la atención que ha generado su vestuario y pidió que también se valore el trabajo que realizó durante meses para llegar a la competencia. La modelo abordó el en un post en Instagram, después de varios días de comentarios negativos sobre la creación del diseñador venezolano Ángel Sánchez. “Suficiente con el vestido. Me rompe el corazón que sigamos dándole vueltas a que si sí, que si no, cuando lo que realmente importa es mi desempeño, mi respuesta y todo el esfuerzo y amor de mi entrega”, escribió. Clara Vegas también cuestionó que la conversación se concentre en un elemento de su presentación y no en su participación en el certamen. “Me duele mucho que nos enfoquemos en algo tan superficial. Me duele mucho”, agregó.

Las declaraciones llegaron después de que el diseño plateado que lució en la gala del 24 de noviembre, celebrada en Puerto Rico, recibiera comentarios desfavorables de seguidores de los concursos de belleza y de figuras vinculadas al Miss Universo. La venezolana llegó a la etapa final como una de las favoritas y consiguió un lugar entre las cinco mejores candidatas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una publicación de Infobae recoge como además de expresar su malestar por las críticas, la modelo compartió imágenes adicionales de Inspiranza, el diseño que Ángel Sánchez creó para su presentación. En las imágenes de un montaje digital, Vegas aparece con la estola sobre la cabeza, una forma de llevar la pieza que se aproxima más a la propuesta visual del boceto que el modista había compartido previamente. “Vestida de fuerza, historia y propósito. Representando a la Guerrera Venezolana. Llevar Inspiranza en la noche final fue honrar la resiliencia de todo un país y el talento infinito de Ángel Sánchez, quien regresó a este escenario para regalarle a Venezuela una pieza inolvidable”, escribió en inglés y español en la descripción de la publicación. En otro comentario sobre el diseño, Vegas reafirmó su respaldo a la creación. “Una obra de arte. Un vestido soñado. Un look a mi manera. A mi estilo. Icónico. Único, polémico, igual que yo”, manifestó.