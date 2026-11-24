Las respuestas estuvieron marcadas por llamados a la empatía, la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con las mujeres y las nuevas generaciones.

Filipinas: Bea Millan-Windorski, Nueva Zelanda: Georgia Waddington, Venezuela: Clara Vegas, República Dominicana: Melissa Núñez y Puerto Rico: Jennifer Barreto llegaron a esta fase final, en la que respondieron interrogantes del jurado sobre el papel de Miss Universo, el liderazgo, la autenticidad, los valores y los desafíos de la sociedad actual.

San Juan, Puerto Rico.- La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entró en su momento decisivo con la ronda de preguntas, una de las etapas más esperadas del certamen, en la que las cinco finalistas tuvieron la oportunidad de demostrar su capacidad de comunicación, seguridad y visión sobre temas de interés mundial.

Primera ronda: preguntas sobre el papel de la mujer y la sociedad

Las cinco candidatas recibieron preguntas diferentes y compartieron sus perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el mundo.

Filipinas fue consultada sobre cómo convencería a las jóvenes de que Miss Universo sigue siendo relevante después de 75 años.

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La candidata manifestó su orgullo por formar parte del certamen y destacó la importancia de reconocer el pasado, el presente y el futuro de las mujeres. También expresó que utilizaría su experiencia para trabajar con las Naciones Unidas, continuar sus iniciativas relacionadas con el cambio climático y dar voz a las mujeres de todo el mundo.

Nueva Zelanda respondió a una pregunta sobre cómo construir un mundo en el que todas las mujeres se sientan valoradas.

La participante compartió parte de su historia personal y confesó que durante su juventud fue una persona tímida, con poca confianza en sí misma y que evitaba salir de su zona de confort.

Aseguró que su presencia en Miss Universo demuestra que incluso una mujer proveniente de un país pequeño puede impulsar cambios e inspirar a otras personas.

Venezuela recibió una pregunta sobre cuál considera que es su cualidad más hermosa, más allá de lo que el público puede ver físicamente.

Su respuesta estuvo centrada en la autenticidad y la belleza interior. Expresó que, si llega a convertirse en Miss Universo, utilizará esa cualidad para demostrar que cada mujer debe sentirse segura de ser ella misma y permitir que su luz interior brille.

República Dominicana fue consultada sobre cómo pueden los jóvenes conseguir que sus voces sean escuchadas.

La candidata destacó la importancia de la formación de la personalidad desde edades tempranas, así como el papel de los padres, educadores y valores en la construcción de las nuevas generaciones.

Consideró que enseñar principios desde la niñez permite a los jóvenes tomar mejores decisiones y convertirse en personas capaces de aportar a la sociedad.

Puerto Rico recibió una pregunta relacionada con el avance de la inteligencia artificial y cuál es el valor que la humanidad nunca debería perder.

La representante puertorriqueña defendió el uso responsable de esta tecnología y reflexionó sobre la importancia de mantener la coherencia entre lo que las personas dicen y hacen.

En su respuesta, señaló que el desafío no está únicamente en la inteligencia artificial, sino en la sabiduría de los seres humanos para utilizarla responsablemente.