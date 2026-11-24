San Juan, Puerto Rico.- ¡Cada vez más cerca de conocer a la nueva reina! De más de 100 candidatas de diferentes partes del mundo, ya se dieron a conocer las 12 participantes que lograron clasificar a la etapa final de Miss Universo 2026. Sin embargo, solo una de ellas conseguirá llevarse la corona y portar la banda que la acredita como la reina de belleza universal.
El Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, fue el escenario que recibió a las representantes de distintos países, quienes lo dieron todo sobre el escenario para destacar y dejar en alto el nombre de sus naciones.
Durante la competencia, las candidatas demostraron su preparación, elegancia y seguridad ante el público y el jurado. Ahora, la expectativa se centra en conocer quién logrará conquistar al jurado y alzarse con la preciada corona.
Las 12 candidatas que lograron clasificar
1. Chile: Dominga López.
2. República Dominicana: Melissa Núñez.
3. Estados Unidos: Justus Kelley.
4. Nueva Zelanda: Georgia Waddington.
5. Cuba: Mia Dio.
6. Puerto Rico: Jennifer Barreto.
7. Filipinas: Bea Millan-Windorski
8. Colombia: María Alejandra López
9. Nicaragua: Jasmine Blandford
10. Venezuela: Clara Vegas
11. República del Congo: Jessi Kalambayi
12. Francia: Garance Authié