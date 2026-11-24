San Juan, Puerto Rico.- ¡Cada vez más cerca de conocer a la nueva reina! De más de 100 candidatas de diferentes partes del mundo, ya se dieron a conocer las 12 participantes que lograron clasificar a la etapa final de Miss Universo 2026. Sin embargo, solo una de ellas conseguirá llevarse la corona y portar la banda que la acredita como la reina de belleza universal.

El Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, fue el escenario que recibió a las representantes de distintos países, quienes lo dieron todo sobre el escenario para destacar y dejar en alto el nombre de sus naciones.

Durante la competencia, las candidatas demostraron su preparación, elegancia y seguridad ante el público y el jurado. Ahora, la expectativa se centra en conocer quién logrará conquistar al jurado y alzarse con la preciada corona.