Tegucigalpa, Honduras.- Luego de una jornada llena de emociones en la preliminar del Miss Universo 2026, en la que lo dio todo en cada pasarela, la hondureña Luisa Pineda publicó un mensaje de agradecimiento a los hondureños que la apoyan en redes sociales. La Miss Honduras Universo compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que agradece a su país. "Honduras, gracias por acompañarme hasta este día", inicia el mensaje. La catracha, que hizo un extraordinario papel en la presentación de traje nacional inspirado en la "Lluvia de peces" de Yoro, una tradición hondureña plasmada por el diseñador Franklin López, acompañó el mensaje en Instagram con un atuendo blanco con fleco al estilo de los años 20.

"Gracias por estar ahí, incluso cuando no he podido responder o estar presente en cada mensaje. Quiero que sepan que los llevo siempre conmigo, con muchísimo orgullo y cariño", detalle la publicación. Luisa Pinera de 26 años, lució un traje de noche en color azul con pedrería en la pasarela preliminar, acompañado de una capa del mismo color, pero en un tono más intenso, que aportó movimiento y elegancia a su presentación sobre el escenario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El vestido fue elaborado por el diseñador Luis López y destacaba por pedrería distribuida en el corsé y en el resto de la pieza, además de transparencias a ambos lados del torso que complementaron el diseño. Este corte estilo sirena acentuó la silueta y aportó una apariencia sofisticada a su paso por la pasarela, según expertos.

En el mensaje Pineda destaca que parte de representar Honduras también ha sido aprender a disfrutar cada momento de esta experiencia llamada Miss Universo- "Vivirla con el corazón, abrazar cada oportunidad y reconocer el valor de todo lo que hay detrás de este camino", detalló en la publicación. En el emotivo mensaje, en el que agradece a sus seguidores, indicó que "hoy puedo decir que me siento satisfecha con lo que hemos construido y profundamente agradecida con cada persona que ha sido parte de este proceso: quienes me enseñaron, quienes me corrigieron, quienes me dieron un consejo, un regaño a tiempo, una palabra de aliento o simplemente estuvieron ahí para recordarme por qué comencé".