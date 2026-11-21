Como toda una digna reina, la hondureña Luisa Pineda lució espectacular durante su participación en la actividad denominada "Una noche por la memoria". La representante de Honduras en el Miss Universo 2026 derrochó elegancia, glamour y estilo en una velada especial celebrada en Puerto Rico.
La catracha asistió a una cena benéfica el viernes 20 de noviembre, donde compartió con delegadas de diferentes países, el encuentro reunió a las candidatas fuera de las actividades tradicionales del certamen.
"Una noche por la memoria" tuvo lugar en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico, y reunió a las representantes internacionales para apoyar causas relacionadas con el alzhéimer y el autismo.
Para esta ocasión, Luisa apostó por un vestido de gala en tono azul, una elección que resaltó su porte y belleza. La pieza destacó por sus detalles de pedrería y encaje, una combinación que le aportó un toque de sofisticación y distinción.
Pero el vestido no fue el único protagonista de su atuendo. La hondureña complementó su imagen con unos hermosos aretes que aportaron brillo y elegancia, convirtiéndose en el accesorio perfecto para acompañar su espectacular vestido.
En cuanto a su peinado, Luisa optó por un elegante moño bajo que permitió destacar sus facciones y dejó al descubierto los detalles de su rostro. Un delicado mechón en la frente completó su imagen y le dio un toque especial a su presentación.
Su porte, seguridad y elegancia hicieron que la representante catracha destacara durante la velada. Luisa demostró que cada aparición es una oportunidad para proyectar la belleza y el estilo de la mujer hondureña ante el escenario internacional.
A través de sus redes sociales, la representante de Honduras compartió algunos momentos de su experiencia en Puerto Rico, donde ha coincidido con candidatas de diferentes nacionalidades.
La cena también permitió que las delegadas convivieran en un ambiente distinto al de las competencias: les permitió generar conciencia y respaldo a personas y familias afectadas por el alzhéimer y el autismo.
Pero las sorpresas no terminan aquí. Este sábado 21 de noviembre, las candidatas participarán en el desfile de trajes nacionales, una de las presentaciones más esperadas, en la que Luisa Pineda tendrá la oportunidad de mostrar un diseño inspirado en Honduras y llevar la riqueza cultural del país al escenario internacional.