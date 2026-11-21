Hoy a las 6:00 de la tarde las 116 candidatas del Miss Universo competirán en la primera ronda preliminar en traje típico, y mañana por la tarde en traje de noche y traje de baño. Además realizarán las entrevistas con el jurado, que definirán a las semifinalistas la noche del martes que será la coronación. Las centroamericanas están dando todo de sí para tener un lugar entre las favoritas. Aquí una mirada a las siete bellezas de la región.
Adelina Castillo - Guatemala. Tiene 30 años y mide 1.82 m, es originaria de Sacatepéquez, se convirtió en la reina número 55 de la historia del certamen nacional, tras competir con otras 26 aspirantes.
La guatemalteca es médico especializada en Pediatría, con distinción Cum Laude. Actualmente cursa una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos y también domina el inglés y el griego, su lengua materna.
Sofía Córdova - El Salvador. Fue coronada el 28 de junio en el Teatro Presidente de San Salvador y destacó entre las finalistas por representar a la diáspora salvadoreña.
La salvadoreña es licenciada en Ciencias Jurídicas con formación en Diseño de Modas, tiene 27 años y mide 1.75 m; antes ha representado a su país en otro concurso de belleza.
Luisa Pineda - Honduras. La originaria de San Francisco de Yojoa, Cortés, tiene 26 años y mide 1.73 m; es licenciada en Administración Turística.
Pineda porta la banda que ha llevado con “muchísima ilusión, emoción y, sobre todo, gratitud”. La miss hondureña ha expresado que lleva consigo la Bandera Nacional con un orgullo “que no se puede describir con palabras”.
Jasmine Blandford - Nicaragua. Nació en Estados Unidos, tiene ascendencia nicaragüense por parte de sus padres y representa a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Fue designada como la representante del país centroamericano en una ceremonia realizada en Miami, Estados Unidos, tras la exclusión del certamen dentro de Nicaragua. Blandford, de 27 años y 1.85 m de estatura, ha destacado por su soltura y elegancia en los eventos previos del certamen.
María Alejandra Acosta - Costa Rica. Tiene 24 años y mide 1.78 m. Es originaria de Heredia, habla español, inglés, francés e italiano y es hija de médicos cubanos.
La costarricense destaca por su participación en actividades de debate internacional y su trabajo social con la organización Manos Amigas de Talamanca.
Gabriela González del Valle - Panamá. Es la más joven del grupo de Centroamérica, tiene 20 años, mide 1.83 metros y es originaria de Chiriquí.
Además de su carrera en los certámenes de belleza, la panameña aspira a convertirse en doctora
Caleigh-Rose West - Belice. Tiene formación universitaria en Comunicaciones y Sociología. Fue jugadora de baloncesto a nivel universitario y profesional. Tiene 24 años y mide 1.83 m.