Hoy a las 6:00 de la tarde las 116 candidatas del Miss Universo competirán en la primera ronda preliminar en traje típico, y mañana por la tarde en traje de noche y traje de baño. Además realizarán las entrevistas con el jurado, que definirán a las semifinalistas la noche del martes que será la coronación. Las centroamericanas están dando todo de sí para tener un lugar entre las favoritas. Aquí una mirada a las siete bellezas de la región.