El cantante hondureño "Pilo" Tejeda reveló cómo consiguió que su emblemática canción “Sopa de Caracol” fuera incluida en Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados a nivel mundial, tras un proceso de gestiones que se extendió durante aproximadamente tres años.
Durante una conversación en un programa de Televicentro, el intérprete contó detalles de la historia que comenzó con su interés por los videojuegos y terminó con una noticia que representa un reconocimiento internacional para la música hondureña.
Tejeda explicó que la idea surgió al observar cómo sus nietos y otros familiares disfrutaban de los videojuegos, lo que despertó su curiosidad por conocer la posibilidad de incluir su música en alguna de estas producciones.
Motivado por esa inquietud, decidió contactar a la compañía desarrolladora y presentar “Sopa de Caracol” para que fuera considerada en la selección musical de GTA VI, una gestión que requirió persistencia y seguimiento durante varios años.
El artista relató que mantuvo comunicación mensual con los encargados del proyecto e incluso realizó viajes a Estados Unidos para avanzar en el proceso, sin abandonar su objetivo pese al tiempo que transcurría y pese a ser percibido como una persona muy insistente.
La competencia no era sencilla, pues miles de canciones fueron consideradas inicialmente y solamente 32 lograron avanzar a una primera etapa de selección. Entre los requisitos figuraban contar con discos de oro y platino y tener reconocimiento internacional.
La confirmación llegó el pasado martes 17 de noviembre de 2026, cuando recibió una invitación para viajar a Los Ángeles, California, donde participó en una reunión con representantes del proyecto. Allí le comunicaron que su canción había sido seleccionada.
“El estreno es a medianoche del miércoles a amanecer jueves, su canción está incluida”, recordó Tejeda sobre las palabras con las que recibió la noticia que había esperado durante años.
Tejeda aseguró que su mayor satisfacción no está relacionada con los beneficios económicos, sino con la oportunidad de llevar la música hondureña a una plataforma de alcance mundial. “Algo de Honduras está sonando hoy a nivel mundial", expresó.
Finalmente, "Pilo" Tejeda expresó su orgullo por ver cómo "Sopa de Caracol" continúa ganando reconocimiento en escenarios internacionales y aprovechó la oportunidad para animar a los hondureños a perseguir sus sueños con perseverancia.