Luisa Pineda, representante de Honduras en Miss Universo, compartió sus primeras impresiones tras concluir la entrevista con el jurado, una de las etapas importantes de la competencia internacional.
En una publicación en sus redes sociales, la hondureña expresó sentirse feliz con el trabajo que ha realizado hasta ahora y agradeció la oportunidad de compartir un poco más de su personalidad y trayectoria con los jueces.
La representante hondureña también dedicó unas palabras a las personas que la han acompañado durante su preparación y participación en el certamen, a quienes agradeció por formar parte de este recorrido.
"Estoy agradecida a todos los que han sido parte de este viaje conmigo hasta este momento", expresó la candidata, quien se mostró entusiasmada por continuar viviendo la experiencia de Miss Universo.
Para esta entrevista, Luisa Pineda eligió un traje rosa, una apuesta que se salió del tradicional blanco que suele protagonizar los atuendos de las candidatas durante esta etapa de la competencia. Su elección aportó un look de acuerdo con su personalidad.
"Brindo por continuar esta maravillosa experiencia y hacer que cada momento cuente", concluyó la hondureña, quien continúa su participación en busca de la corona universal.
La guapa catracha elevó la elegancia del enterizo rosa usando una capa en la misma tonalidad y una cartera igual rosa.
Asimismo, decidió usar el cabello suelto y con ondas que le dan un toque más relajado al atuendo.
No cabe duda de que la bella Luisa ha marcado la diferencia en este Miss Universo gracias a su gran carisma y preparación.