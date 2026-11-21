La lluvia de peces de Yoro inspiró el traje nacional que Luisa Pineda lució en Miss Universo 2026. La hermosa hondureña llevó al escenario internacional uno de los relatos culturales populares más importantes de la historia hondureña.
El fenómeno de la lluvia de peces es una de las leyendas más fascinantes de Honduras y es por eso que se convirtió en inspiración para el National Costume.
El diseñador hondureño Franklin López dio vida a una propuesta que representó la riqueza cultural y natural del país.
El traje incorporó delicada joyería y pedrería y además se le colocaron peces que se movían, emulando el extraño fenómeno que ocurre cada año en el país de manera inexplicable.
Este fenómeno natural ocurre cada año sin falta, entre mayo y junio, en el departamento de Yoro, que a pesar de no tener costas ni en el Pacífico ni en el Atlántico, los dos océanos que bañan a Honduras, los habitantes aseguran que después de las lluvias cientos de peces aparecen de forma milagrosa en las calles.
Los relatos locales describen un oscurecimiento repentino del cielo, relámpagos, truenos, vientos intensos y lluvias copiosas que duran un par de horas y después de eso las calles están llenas de peces pequeños, que sirven para alimentar a las familias. Por eso, el traje de Luisa Pineda también tenía canastas, representando cómo los habitantes salen a recoger este rico alimento.
La tradición popular atribuye el fenómeno a las oraciones del sacerdote español Manuel de Jesús Subirana en el siglo XIX, quien habría pedido alimento para los habitantes de la zona en tiempos de escasez y desde entonces, según aseguran, Dios no ha detenido la milagrosa lluvia cada año.
El traje de Luisa logró capturar cada detalle, incluso, sus zapatos tenían aletas como las que tienen los peces y desde sus brazos colgaban pequeñas cuentas, como simulando las gotas de lluvia.
La bella representante de Honduras no solo destacó en la presentación del traje nacional este sábado 21 de noviembre por la historia de su elaborado atuendo, sino por su característica sonrisa.
Es la primera vez que la lluvia de peces es llevada a un escenario internacional de belleza.
El traje de Luisa no solo es una pieza de alta costura, sino que también es un traje nacional muy poderoso, por la historia y la cultura que representa para todo un país.