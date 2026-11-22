San Juan, Puerto Rico.- Con un vestido azul turquesa, detalles brillantes y una elegante capa, Luisa Pineda hizo su aparición en la pasarela de traje de gala de Miss Universo 2026, donde representó a Honduras durante la competencia preliminar.

La hondureña lució un diseño en tono azul turquesa, acompañado de una capa del mismo color, pero en un tono más intenso, que aportó movimiento y elegancia a su presentación sobre el escenario.

El vestido fue elaborado por el diseñador Luis López y destacó por la pedrería distribuida en el corsé y en el resto de la pieza, además de transparencias a ambos lados del torso que complementaron el diseño. Su corte estilo sirena acentuó la silueta y aportó una apariencia sofisticada a su paso por la pasarela.