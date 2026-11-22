San Juan, Puerto Rico.- Con un vestido azul turquesa, detalles brillantes y una elegante capa, Luisa Pineda hizo su aparición en la pasarela de traje de gala de Miss Universo 2026, donde representó a Honduras durante la competencia preliminar.
La hondureña lució un diseño en tono azul turquesa, acompañado de una capa del mismo color, pero en un tono más intenso, que aportó movimiento y elegancia a su presentación sobre el escenario.
El vestido fue elaborado por el diseñador Luis López y destacó por la pedrería distribuida en el corsé y en el resto de la pieza, además de transparencias a ambos lados del torso que complementaron el diseño. Su corte estilo sirena acentuó la silueta y aportó una apariencia sofisticada a su paso por la pasarela.
Para completar el atuendo, Luisa llevó el cabello suelto, peinado con ondas, una elección que acompañó el estilo del vestido y la capa.
Esta presentación representó otro momento importante para la candidata hondureña en la competencia preliminar, una etapa en la que las participantes buscan proyectar elegancia, seguridad y personalidad ante el jurado.
La participación de Luisa Pineda mantiene la atención de los seguidores hondureños, que esperan verla avanzar a la siguiente etapa del certamen y acercarse a la posibilidad de conquistar la corona universal.
Esta noche se elegirá el top 30 de las mejores candidatas que avanzarán a la final que se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.