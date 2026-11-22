Tegucigalpa, Honduras.- El despliegue de policías y militares, los registros en zonas montañosas y el seguimiento de equipos de inteligencia forman parte del operativo para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado por las autoridades como jefe del Cártel del Diablo.

El operativo se desplegó tras la masacre de 12 personas registrada el miércoles 18 de noviembre en el municipio de Yorito, Yoro. El grupo criminal se atribuyó los asesinatos en mensajes y videos difundidos en redes sociales.

Durante el operativo, tres presuntos integrantes de la organización murieron en un enfrentamiento con policías y militares la tarde del sábado 21 de noviembre, según confirmaron las autoridades. Los fallecidos fueron identificados como Edin Manríquez Reaños, conocido como "Minikeke"; Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito", y Ciro Laínez Martínez.

Los equipos de inteligencia mantienen el seguimiento de Ferrera Rodas y de otros presuntos integrantes de la organización que siguen prófugos.

Este domingo 22 de noviembre se trasladaron a la zona del operativo el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass. En el lugar también se encuentra el subsecretario de Seguridad, Mesil Marín Aguilar Amaya.