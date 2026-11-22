Copán, Honduras.- Cinco personas fueron capturadas este domingo 22 de noviembre por su presunta vinculación con un hecho violento que dejó dos personas muertas y una mujer gravemente herida en el municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. La información fue confirmada por Gerson Ramos, portavoz de la Policía Nacional en Copán, quien detalló que entre los requeridos figura un menor de edad y un hombre conocido con el alias de “El Coyotillo”. De acuerdo con Ramos, este último presuntamente sería integrante de la banda criminal conocida como “Los Coyotes”, estructura que estaría operando en los departamentos de Copán y Ocotepeque.

Las víctimas fueron identificadas como Isaac Hernández Mejía, de 26 años, y Óscar Orlando, de 12 años, quienes eran tío y sobrino, respectivamente.

Ataque

El hecho violento ocurrió entre las 8:00 y las 9:00 de la noche del sábado 21 de noviembre, cuando los integrantes de una familia se encontraban afuera de su vivienda, momento en que una persona que se habría bajado de una motocicleta comenzó a disparar contra ellos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el ataque, los proyectiles alcanzaron a Isaac Hernández Mejía y a Óscar Josué, quienes murieron a consecuencia de las heridas de bala, mientras que una mujer, presuntamente madre del menor, resultó gravemente herida.

La fémina fue trasladada de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que los cuerpos de las dos víctimas quedaron en la escena del crimen.

Ajuste de cuentas

Sobre las posibles causas del doble asesinato, Ramos explicó que la principal hipótesis que manejan los investigadores es un ajuste de cuentas, relacionado con una diligencia investigativa en la que presuntamente participaba uno de los ahora fallecidos. “Eso sería básicamente un testigo protegido. Es ahí donde esa estructura criminal lastimosamente atacan a estas personas para evitar que se proceda legalmente contra ellos”, reveló el portavoz policial.