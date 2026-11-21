Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de las operaciones de seguridad, funcionarios policiales asignados a la UMEP-2 Belén, en coordinación con la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), detuvieron a un hombre, presunto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Al detenido se le supone responsable de cometer los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido.

La acción la ejecutaron los uniformados en la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela, tras realizar labores de investigación y seguimiento. Al momento de la detención se le encontró en posesión de dos armas de fuego tipo fusil AK-47, cien cartuchos metálicos de color amarillo y verde sin percutir. Además, se le decomisaron 125 bolsas transparentes con supuesta cocaína y 100 bolsas transparentes con supuestas piedras de crack. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse