Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de las operaciones de seguridad, funcionarios policiales asignados a la UMEP-2 Belén, en coordinación con la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), detuvieron a un hombre, presunto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
Al detenido se le supone responsable de cometer los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido.
La acción la ejecutaron los uniformados en la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela, tras realizar labores de investigación y seguimiento.
Al momento de la detención se le encontró en posesión de dos armas de fuego tipo fusil AK-47, cien cartuchos metálicos de color amarillo y verde sin percutir.
Además, se le decomisaron 125 bolsas transparentes con supuesta cocaína y 100 bolsas transparentes con supuestas piedras de crack.
De acuerdo a las investigaciones, el detenido se dedicaba a la distribución de drogas en varias colonias aledaña a la José Ángel Ulloa de Comayagüela.
El detenido y las evidencias decomisadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal.
Las autoridades policiales dieron a conocer que van a continuar con las acciones encaminadas a combatir las estructuras criminales y el tráfico de drogas, fortaleciendo la seguridad y tranquilidad de la población.