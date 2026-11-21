Inició el Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar y la primera fecha nos dejó varias sorpresas. Honduras jugó muy bien, pero recibió un duro golpe; selección de Concacaf vapuleada y ridículo de Argentina.
Honduras enfrentó a Serbia y tuvo un 63% de posesión de balón, pero terminó perdiendo 2-0. Honduras comparte grupo con Japón y Colombia. El próximo juego será vs Colombia el martes.
República Dominicana fue notificada que jugaría el Mundial apenas la semana pasada luego que EE UU se retirará y hoy debutó con empate 1-1 vs Montenegro.
También hoy, Costa Rica le iba ganando 2-0 a Tanzania y terminó empatando 2-2. Resultado doloroso para los centroamericanos.
Los otros rivales de Honduras, Japón y Colombia, se enfrentaron hoy y los colombianos terminaron ganando 2-1.
Una selección de Concacaf fue vapuleada: Jamaica. Los caribeños fueron derrotados 6-0 por parte de Italia.
España, la campeona del mundo a nivel mayor y en otras categorías, golearon 5-0 a la República Popular China.
Argentina decepcionó e hizo el ridículo al caer 2-0 en su debut ante Australia, selección de Oceanía que desde hace años se pasó a jugar a Asia.
Siempre sobre las selecciones de Concacaf, Panamá terminó perdiendo ante Qatar con goles que recibió luego de los 90.
Cuba, otra selección de Concacaf, también perdió y lo hizo 3-5 vs Tayikistán, selección de Asia.
Finalmente Haití también perdió ante Francia por marcador de 3-1. ¿Cuál fue la única selección de Concacaf que ganó?
La única selección de Concacaf que pudo ganar fue México quien derrotó 1-0 a Rumanía, partido disputado este 21 de noviembre.
Por parte de las selecciones de Conmebol restantes se dieron los siguientes resultados: Venezuela 2-1 Camerún, Ecuador 1-0 Nueva Caledonia, Uruguay 3-2 Arabia Saudita, Brasil 2-1 Irlanda y Chile 4-2 Algeria.