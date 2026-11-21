A pesar de la disposición de la cúpula madridista para abonar la millonaria cifra, la última palabra recaerá exclusivamente en el propio futbolista. El entorno cercano de Nico ha deslizado que el jugador no aceptará regresar al Santiago Bernabéu como moneda de cambio para una futura reventa, por lo que exigirá garantías deportivas claras y un proyecto que le asegure minutos de calidad antes de estampar su firma.