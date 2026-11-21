Real Madrid quiere pegar el bombazo del mercado de fichajes de invierno. Los millones que pagarían por el sucesor de Messi.
Nico Paz ya es la máxima figura y jugador franquicia del Como 1907. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el mediocampista hispano-argentino se ha consolidado como el líder del club italiano tanto en la Serie A como en la Champions League.
Además de llevar la camiseta 10, fue elegido como uno de los capitanes del equipo y es el eje creativo que organiza el ataque. Prácticamente todo los balones pasan por su botines y cuenta con una gran técnica de definición con su pierna zurda.
Tras guiar al Como a su histórica clasificación en Champions, Paz destaca como una de las revelaciones de la presente edición. En sus primeros 4 partidos del torneo acumula 3 goles y 5 asistencias, incluyendo actuaciones determinantes como un doblete y una asistencia en la goleada 4-1 ante el Manchester United.
Durante el pasado mercado de verano, el Como desembolsó 60 millones de euros al Real Madrid para adquirir el porcentaje restante de su ficha, convirtiéndolo en la gran apuesta económica y deportiva de la institución.
Su impacto es tal que el conjunto merengue se reservó una opción de recompra de 80 millones de euros (ejecutable en julio de 2027) ante la intención de recuperarlo para la próxima temporada.
En ese contexto, el Real Madrid tomó una decisión estratégica de cara a la planificación de su próxima plantilla: recuperar a Nico Paz. De acuerdo con reportes de la prensa española y del especialista Fabrizio Romano, la directiva contempla ejecutar la opción de recompra que mantiene sobre el jugador de 22 años.
De acuerdo con la información, la operación por el fichaje del joven argentino rondará los 80 'kilos'. El club busca asegurar el retorno de una de las joyas formadas en su cantera.
Aunque el deseo del Real Madrid es firme, su vuelta no se producirá en el mercado de enero. Las condiciones contractuales firmadas entre ambos clubes establecen que la cláusula preferencial de 80 millones solo puede activarse en una ventana específica de dos semanas, comprendida entre el 1 y el 15 de julio de 2027. De este modo, Paz completará la actual temporada en la Serie A.
De no concretarse la ejecución en ese breve periodo, el equipo blanco perderá cualquier derecho de tanteo y Nico quedará a merced del mercado abierto.
La urgencia del Real Madrid por cerrar su retorno se explica por la espectacular explosión deportiva que Paz está firmando durante la presente temporada con el Como. En apenas 11 jornadas de la Serie A, el volante suma tres goles y tres asistencias, mientras que su impacto en la Champions ha sido aún más determinante.
Este brillante estado de forma también ha tenido un eco inmediato en el ámbito internacional, consolidándolo como una pieza indiscutible en la selección de Argentina que dirige Lionel Scaloni.
Tras su participación en la Copa del Mundo de 2026, el mediocampista se ha afianzado en el esquema táctico de la Albicelste, firmando cinco goles en los últimos cuatro compromisos amistosos, incluido un destacado doblete frente a Costa Rica el pasado 17 de noviembre.
A pesar de la disposición de la cúpula madridista para abonar la millonaria cifra, la última palabra recaerá exclusivamente en el propio futbolista. El entorno cercano de Nico ha deslizado que el jugador no aceptará regresar al Santiago Bernabéu como moneda de cambio para una futura reventa, por lo que exigirá garantías deportivas claras y un proyecto que le asegure minutos de calidad antes de estampar su firma.
Uno de los abrió la puerta para el regreso del argentino al equipo fue Thibaut Courtois. "Estoy seguro de que, si puede regresar al Real Madrid, será un gran jugador para nosotros; creo que tiene todo el futuro por delante", aseguró el portero.
El desenlace de una de las operaciones más atractivas del fútbol europeo quedará en suspenso hasta el próximo verano. Con el respaldo de sus estadísticas y el cartel de estrella emergente en Europa, Nico afronta los meses decisivos de la temporada sabiendo que tiene en sus manos la elección entre liderar el proyecto del Como o cumplir el anhelo de triunfar en el club que lo vio nacer.