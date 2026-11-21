Escándalo en el fútbol brasileño: reconocido futbolista se convertirá en padre de dos bebés en un corto periodo de tiempo, fruto de relaciones con dos mujeres diferentes.
Se trata del portero brasileño Hugo Souza, del Corinthians de la Primera División brasileña, quien está en el centro de la atención mediática en Brasil tras darse a conocer que será padre de dos niñas que nacerán con apenas dos meses de diferencia.
El deportista de 27 años espera un hijo con su expareja y otro con una conocida influencer, según informó el diario Globo Extra.
De acuerdo con la publicación, el futbolista aguarda la llegada de una niña junto a su expareja, Rauany Barcellos, quien se encuentra en el octavo mes de gestación.
Por otra parte, la influencer Rai Araújo está embarazada de seis meses. La cercanía entre ambas fechas generó repercusión tanto en portales deportivos como en medios de espectáculos.
“La información es verídica, pero, como también dejé claro en Daily do Garotinho, no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre”, declaró Araújo en diálogo con la revista brasileña Quem, en la que optó por confirmar el embarazo sin profundizar en la naturaleza actual de su relación con el futbolista.
Según una nota del portal Daily do Garotinho, Hugo Souza y Araújo se conocieron en 2022, pero perdieron contacto cuando el jugador inició otra relación.
Tras la ruptura del noviazgo del arquero con Barcellos, Souza y Araújo retomaron el vínculo, período en el que la influencer quedó embarazada. La publicación original de ese portal fue la que dio a conocer públicamente la situación, antes de que Quem contactara de forma directa a Araújo para obtener su confirmación.
En su perfil de Instagram, la modelo describió el proceso emocional que atravesó. “Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo. Mucha, pero mucha falta de aceptación. Pero seguí adelante y fue lo mejor que hice”, afirmó Araújo en esa publicación, en la que buscó dar su propia versión de los hechos antes de que la noticia se expandiera a través de otros medios.
“No le tenía tanto miedo al mundo, hasta el día en que Dios me dio a alguien a quien me importa más que a mí misma”, replicó luego en una historia de la misma red social.
La redacción del medio brasileño contactó al entorno de Hugo Souza para pedir su versión sobre el embarazo de Araújo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta sobre el tema, y el arquero tampoco hizo declaraciones públicas en sus redes sociales.
La historia con Rauany Barcellos, de 23 años, había finalizado en abril, aunque a fines de julio anunciaron que esperaban una bebé llamada Pétala, el nombre que eligieron para la bebé, tras un embarazo que corresponde a una etapa previa a la separación.
El embarazo de Rauany Barcellos se había anunciado en julio, dos meses después de la ruptura del compromiso entre ella y el arquero. En ese momento, la novedad generó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.
Sin embargo, el entorno del futbolista aclaró al medio brasileño que la pareja no había retomado la relación y que la gestación correspondía a un período previo a la separación.
Pese a la separación, los ex prometidos mantienen un trato cordial de cara a la llegada de la niña. Souza participó de una fiesta de revelación de género íntima junto a Barcellos y, en los comentarios de la publicación, dejó un mensaje de afecto que destacó el cariño que rodeará a la pequeña Pétala, en lo que se interpretó como un gesto que reafirma la buena relación entre ambos a pesar del fin del compromiso.
Una de las madres se expresó para adelantar que dará su versión de los hechos. La influencer Rai Araújo publicó un mensaje en sus historias de Instagram luego de que el caso tomara estado público en el fútbol brasileño.
“Debido a la repercusión y a la distorsión de algunos hechos, pronto daré mi versión, ya que el asunto involucra a mi hija; pero, por ahora, prefiero preservar mi salud mental por el bienestar de mi hija”, escribió Araújo en sus redes sociales. La modelo agregó un agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo: “Gracias a todos los que enviaron felicitaciones; he llegado a un punto en el que, finalmente, estoy llevando un embarazo excelente y quiero que siga así”.
La modelo Rauany Barcellos también se expresó en redes sociales, aunque de manera más enigmática y sin ser directa sobre el caso: posteó una historia posando con el dedo mayor levantado y con la canción Digits del rapero Young Thug, que hace referencia a seguir adelante pese a las circunstancias.
El presente futbolístico de Hugo Souza lo ubica entre los arqueros destacados del fútbol de Brasil. A los 27 años, nacido en Duque de Caxias, Río de Janeiro, el guardameta atraviesa una etapa de consolidación en Corinthians, club al que se sumó después de un breve paso por el fútbol europeo. Sus primeros pasos en la élite los dio con la camiseta de Flamengo, equipo con el que debutó en Primera División en 2020, a los 21 años, en medio de un brote de COVID-19 que afectó al plantel profesional.
Con esas actuaciones, Souza comenzó a construir su carrera en el club carioca, con el que obtuvo varios títulos en el Brasileirão y la Copa Libertadores. En la temporada 2023/24 tuvo su primera experiencia fuera de su país al incorporarse al Chaves, de Portugal, aunque su recorrido europeo fue breve y regresó a Brasil para sumarse a Corinthians, equipo en el que se adueñó rápidamente del arco titular.
Con 1,99 metros de altura, el arquero se destaca por su presencia física, sus reflejos y su capacidad para detener penales en instancias determinantes. Ese rendimiento despertó el interés de la Selección de Brasil y lo puso en consideración para futuras convocatorias, aunque en los últimos días su nombre ganó repercusión por cuestiones vinculadas con su vida privada.