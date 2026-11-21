En su perfil de Instagram, la modelo describió el proceso emocional que atravesó. “Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo. Mucha, pero mucha falta de aceptación. Pero seguí adelante y fue lo mejor que hice”, afirmó Araújo en esa publicación, en la que buscó dar su propia versión de los hechos antes de que la noticia se expandiera a través de otros medios.