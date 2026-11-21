Madrid, España.- El Real Madrid consiguió una importante victoria este sábado al remontar 2-1 al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga de España. Con este resultado, el equipo blanco llegó a 33 puntos e igualó momentáneamente al Barcelona en lo más alto de la clasificación, trasladándole la presión al conjunto azulgrana, que jugará este domingo.

El compromiso no comenzó de la mejor manera para los dirigidos por el equipo merengue. Apenas al minuto 6, el Celta sorprendió a los locales y se adelantó en el marcador con gol de Pablo Durán, obligando al Real Madrid a buscar la remontada desde los primeros minutos.

La oportunidad de empatar llegó antes del descanso, cuando Kylian Mbappé tuvo la posibilidad de marcar desde el punto penal, pero no consiguió aprovechar el lanzamiento y el conjunto blanco se marchó al vestuario con la desventaja.

En la segunda parte, el Real Madrid aumentó la presión en busca de la igualdad y encontró su recompensa al minuto 66, cuando logró poner el 1-1 en el marcador gracias a Jude Bellingham. El equipo madrileño no se conformó con el empate y continuó atacando hasta encontrar el gol de la victoria.

Fue al minuto 85 cuando el joven delantero Espí apareció para marcar el 2-1 definitivo y completar la remontada en el Santiago Bernabéu, desatando la celebración de los aficionados madridistas.

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Con esta victoria, el Real Madrid alcanzó los 33 puntos y se colocó en el segundo puesto, igualado con el Barcelona, que mantiene el liderato por su mejor diferencia de goles: +35 frente a los +22 del conjunto blanco.

El equipo catalán tendrá la oportunidad de ampliar nuevamente su ventaja este domingo, cuando reciba al Villarreal, noveno clasificado con 15 unidades. Además, cuenta con un partido pendiente, por lo que todavía tiene margen para distanciarse de su máximo rival.

En la zona de clasificación a la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid ocupa la tercera posición con 28 puntos y un partido menos, mientras que el Real Betis es cuarto con 27 unidades. La Real Sociedad aparece en el quinto lugar con 22 puntos y el Sevilla completa los primeros seis puestos con 19.

Por su parte, la lucha por evitar el descenso también presenta una clasificación ajustada. Rayo Vallecano, Getafe, Osasuna y Valencia suman 12 puntos y se ubican entre las posiciones 14 y 17, apenas un punto por encima de la zona roja.

En los puestos de descenso aparecen el Levante, con 11 unidades; el Elche, con 10, y el Málaga, que ocupa el último lugar con apenas cinco puntos y todavía no ha conseguido una victoria en el campeonato.