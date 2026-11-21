La Paz, Honduras.- El Génesis FC tendrá una nueva oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación cuando reciba al Independiente este sábado, en el duelo correspondiente a la jornada 27 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

El campeonato entra en su etapa decisiva después del receso por la fecha FIFA, con apenas dos jornadas pendientes para finalizar la fase regular. Por eso, ambos equipos afrontan el compromiso con la necesidad de sumar en este tramo del torneo.

El conjunto canino todavía mantiene opciones matemáticas de meterse en la liguilla. Actualmente ocupa los últimos lugares de la tabla con 15 puntos, pero sus recientes resultados le permiten llegar con mejores sensaciones. En sus dos partidos anteriores empató 1-1 frente al Real España y consiguió una importante victoria de 2-4 ante Platense, poniendo fin a una sequía de siete encuentros sin ganar.

Sin embargo, uno de sus principales retos será recuperar la fortaleza en casa. Génesis acumula cinco partidos consecutivos sin celebrar una victoria ante su afición, con un balance de tres derrotas y dos empates. En ese periodo cayó frente a Marathón, Olimpia y Estrella Roja, mientras que repartió puntos contra Olancho FC y Real España.

La última vez que los caninos consiguieron los tres puntos en su estadio fue el 15 de agosto, cuando vencieron con autoridad 3-0 al Platense por la tercera jornada del Apertura. Denilson «Camavinga» Núñez, Bryan Félix y Elías Alderete anotaron aquella tarde.

Ahora, el equipo buscará romper esa mala racha y sumar tres puntos que le permitan mantener viva la esperanza de alcanzar la fase final. Enfrente tendrá a un Independiente que también intentará aprovechar este compromiso para cerrar de la mejor manera la recta final del campeonato.