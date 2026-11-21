Doha, Qatar.- El Mundial Sub-17 continúa con las emociones de la jornada 1 y este sábado dieron inicio las acciones del Grupo L con dos entretenidos compromisos: Serbia frente a Honduras y Colombia contra Japón, encuentros que ya definieron a los líderes del sector. En primera instancia, la selección de Honduras sufrió una dura caída ante Serbia en su estreno dentro de la competencia. La Bicolor fue superada con marcador de 2-0 por el conjunto europeo, un resultado adverso que la envía al fondo de la tabla de posiciones en el arranque de la fase de grupos y la deja sin margen de error para sus próximos compromisos.

En el otro duelo de la jornada, Colombia pasó serios apuros ante una competitiva escuadra de Japón, pero logró rescatar un agónico triunfo en la recta final del partido. Los sudamericanos se impusieron por 2-1 gracias a las anotaciones de Miguel Agámez y de Samuel Martínez, quien sentenció el encuentro con un cobro desde el punto penal. Con estos resultados, Serbia se ubica en lo más alto del Grupo L como líder solitario al sumar sus primeras tres unidades y aprovechar una mejor diferencia de goles (+2), lo que manda a Colombia al segundo puesto con el mismo puntaje (+1).

Asimismo, Japón y Honduras se colocan en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, ambos sin puntos y con la obligación de sumar en la siguiente fecha si quieren mantenerse con vida en el certamen juvenil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cabe recordar que en esta edición del Mundial Sub-17 participan 48 selecciones, de las cuales avanzan a la ronda de eliminación directa los dos mejores de cada grupo junto con los ocho mejores terceros lugares. Bajo este formato, la escuadra catracha aún conserva posibilidades matemáticas de recomponer el camino para cerrar de la mejor manera su participación en esta fase inicial.