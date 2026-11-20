Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,000 niños reciben atención educativa y cuidado infantil en los 16 centros municipales del Distrito Central, que ofrecen servicios desde los seis meses de edad hasta sexto grado. Las familias que estén interesadas en inscribir a sus hijos para el año lectivo 2027 ya pueden acercarse a las instalaciones para iniciar el procedimiento correspondiente. La oferta está distribuida en tres modalidades: ocho centros de cuidado infantil, seis preescolares y dos escuelas municipales. Así lo informó Jessica Bonilla, gerente de Educación Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“Contamos con 16 centros educativos municipales y tres modalidades de atención, orientadas a responder a las necesidades de las familias del Distrito Central”, manifestó Bonilla.

Cuidado infantil y educación gratuita

Los centros de cuidado infantil reciben a niños desde los seis meses hasta los cinco años. Durante su permanencia, los menores reciben desayuno, merienda, almuerzo y una segunda merienda por la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, cuentan con un programa de estimulación temprana adaptado a las distintas etapas de desarrollo. Por este servicio, los padres de familia aportan 300 lempiras mensuales, mientras la municipalidad cubre el mantenimiento de las instalaciones y el pago del personal. Por su parte, los seis preescolares y las dos escuelas municipales ofrecen educación gratuita. Estas últimas atienden a estudiantes desde primero hasta sexto grado. Los centros están ubicados en barrios, colonias, aldeas y mercados de la capital. Entre los sectores donde se brinda atención figuran los mercados San Pablo, Séptima Avenida y Zonal Belén.