Cortés, Honduras.- Tras más de cuatro años de investigación, la Policía Nacional de Honduras capturó a dos de los presuntos responsables de la tragedia del 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en la que murieron 53 migrantes. Los detenidos y supuestos responsables son María de los Ángeles Benítez Mercado, de 45 años de edad, conocida con el seudónimo de "Ángela", originaria de Cuyamel, Omoa, en Cortés; y su padre, Rodolfo Benítez Quintanilla, de 77 años, oriundo de Gracias, Lempira, pero radicado también en Cuyamel. La operación de aprehensión de los dos sospechosos se llevó a cabo en la colonia Gracias a Dios, de la aldea Cuyamel. Las diligencias investigativas ejecutadas desde 2022 por la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), develan que esta organización delictiva —que era comandada en Honduras por Benítez Mercado— se dedica al tráfico ilegal de personas con el fin de llevarlos de forma ilegal hasta los Estados Unidos de América.

Estructura transnacional

Esa estructura está conformada por ciudadanos de nacionalidad hondureña, guatemalteca y mexicana, quienes desempeñan diferentes funciones para captar, trasladar, alojar y movilizar a cientos de migrantes que buscan el "sueño americano". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Honduras, una de las principales sospechosas es alias "Ángela", quien hasta el pasado jueves era la encargada de coordinar la captación de personas que tenían la decisión y el dinero para hacer el peligroso vieja hacia la nación del norte. Según las investigaciones de la UTIC, María de los Ángeles era quien negociaba los costos del traslado , a la vez, organizaba la logística para sacar a las víctimas del territorio hondureño mediante puntos fronterizos no habilitados.

Asimismo, las pesquisas señalan la colaboración de familiares y otros integrantes de la banda, quienes facilitan la recepción de dinero y la coordinación de los diferentes tramos de la ruta migratoria.

Primer contacto y negociación

A inicios del mes de mayo de 2022, la hondureña Karla Verónica López España estableció contacto con Benítez Mercado. Ambas acordaron realizar el viaje por la cantidad de 15,000 dólares estadounidenses, monto que incluía el transporte, alojamiento y alimentación durante la ruta migratoria desde Honduras hasta los Estados Unidos. Para efectuar los pagos correspondientes, un familiar de López España mantuvo comunicación vía teléfono con Benítez Mercado, quien le indicaba que realizara diferentes depósitos de dinero a nombre de su padre, Rodolfo Benítez Quintanilla.

El 26 de mayo de ese miso año, López España y Adela Betulia Ramírez Quezada se reunieron con Benítez Mercado en una gasolinera ubicada en Cuyamel. Desde ese lugar iniciaron el recorrido hacia la frontera entre Honduras y Guatemala, trasladándose en un vehículo tipo pick-up, Toyota verde, con placas de circulación PBP-9144. El grupo de migrantes y los coyotes ingresaron a territorio guatemalteco por un punto no habilitado para el control migratorio. Una vez en Guatemala, Benítez Mercado instruyó al familiar de su clienta para que efectuara nuevos depósitos de dinero a nombre de Francisco Edin Humberto Ávila Chang y de Emerson Francisco Price Morales. Al llegar a territorio mexicano, específicamente a la ciudad de Vista Hermosa, el grupo se dividió. El familiar de las dos mujeres y otros migrantes permanecieron en ese lugar, mientras que López España y Ramírez Quezada continuaron el trayecto bajo la coordinación de Benítez Mercado.

La traficante de personas gestionó su traslado por la vía aérea hasta la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. En ese punto, ambas mujeres fueron entregadas a una persona identificada como Bcquer Isui Villatoro Ruis, de nacionalidad mexicana, quien participaba en la continuación del traslado irregular de migrantes hacia territorio estadounidense. La persona que proveía del dinero, o sea, el familiar de López España, mantuvo comunicación con el mexicano, quien le dio instrucciones para efectuar nuevos depósitos de dinero en concepto de pagos por el traslado. Los depósitos fueron realizados a nombre de Bcquer Isui Villatoro Ruis y de su esposa Amanda de la Rosa Flores, alcanzando un total de 25,000 dólares estadounidenses. Después de permanecer varios días en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, el 25 de junio de 2022, López España se comunicó con su pariente, a quien le manifestó que al día siguiente, es decir, el 26 de junio continuaría con el viaje hacia suelo estadounidense. Además, probablemente ya no podría comunicarse con él, debido a que durante el traslado les quitarían sus teléfonos celulares.

Tragedia migratoria

El 26 de junio de 2022, el mundo conoció mediante los medios de comunicación estadounidenses una de las tragedias más grandes y desgarradoras referentes a la migración latina hacia los Estados Unidos. Cerca de la Base de la Fuerza Aérea Lackland, en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, dentro del cajón de un trailer abandonado, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 53 personas; todas originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre las víctimas identificaron a siete ciudadanos hondureños: Alejandro Miguel Andino Caballero, Fernando José Redondo Caballero, Margie Tamara Paz Grajeda, Yazmin Nayarith Bueso Núñez y Belkis Esmeralda Anariba Cáceres, así como Karla Verónica López España y Adela Betulia Ramírez Quezada.

A raíz de ese funesto acontecimiento, se iniciaron las investigaciones, tanto en los Estados Unidos, como en el territorio hondureño, para dar con los responsables que se encargaron del traslado del total de los migrantes fallecidos y, en especial, de los siete hondureños. El Ministerio Público, a través de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas, logró identificar a dos de sujetos que supuestamente participaron en el trasiego de esas personas que viajaron de forma ilegal hacia Estados Unidos; en este caso se perfiló a María de los Ángeles Benítez Mercado y su padre. Por este caso, ya había sido arrestados Emerson Francisco Price Morales y Francisco Edin Humberto Ávila Chang; ambos de nacionalidad guatemalteca, originarios del departamento de Izabal.