Así operaba presunto "coyote" que cobraba hasta 3,000 dólares por transportar migrantes

Comayagua, Honduras.- Un hombre acusado de participar en una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes fue capturado por las autoridades en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua, tras una investigación que lo vincula con el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las indagaciones policiales, el sospechoso supuestamente cobraba entre 2,500 y 3,000 dólares por cada migrante que aceptaba movilizar a través de rutas clandestinas utilizadas para llegar al norte del continente.

La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de varios meses de seguimiento e investigaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades sostienen que el detenido formaría parte de una estructura que ofrecía a sus clientes la posibilidad de cruzar fronteras sin cumplir los requisitos legales establecidos por los países de tránsito y destino.