Así operaba presunto "coyote" que cobraba hasta 3,000 dólares por transportar migrantes

Comayagua, Honduras.- Un hombre acusado de participar en una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes fue capturado por las autoridades en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua, tras una investigación que lo vincula con el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con las indagaciones policiales, el sospechoso supuestamente cobraba entre 2,500 y 3,000 dólares por cada migrante que aceptaba movilizar a través de rutas clandestinas utilizadas para llegar al norte del continente.
La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de varios meses de seguimiento e investigaciones relacionadas con el caso.
Las autoridades sostienen que el detenido formaría parte de una estructura que ofrecía a sus clientes la posibilidad de cruzar fronteras sin cumplir los requisitos legales establecidos por los países de tránsito y destino.
Investigación
Según el expediente investigativo, los migrantes eran reclutados mediante promesas de llegar a territorio estadounidense a cambio de elevadas sumas de dinero, una práctica que continúa afectando a cientos de personas que buscan mejores oportunidades fuera de Honduras.
Las pesquisas también señalan que, una vez que las personas alcanzaban territorio mexicano, presuntamente eran entregadas a grupos criminales que operan en distintas rutas migratorias, exponiéndolas a múltiples riesgos durante el trayecto.
Además, las autoridades sospechan que la organización utilizaba documentos alterados o fraudulentos para facilitar el desplazamiento de migrantes y evitar controles migratorios en diferentes puntos de la ruta.
El arrestado es un hombre de 42 años, originario de Comayagua y dedicado al comercio, quien era buscado mediante una orden judicial emitida por un tribunal de ese departamento.
La orden de captura fue girada en junio de 2025 luego de que investigadores recopilaran testimonios, evidencias y otros elementos que lo relacionarían con actividades vinculadas al tráfico ilegal de personas.
Las autoridades explicaron que la acusación fue presentada en perjuicio de varios testigos protegidos, cuyas declaraciones habrían sido fundamentales para fortalecer el proceso investigativo.
Tras su captura, el sospechoso fue remitido ante las instancias judiciales correspondientes, donde deberá responder por los señalamientos formulados en su contra mientras continúa el desarrollo del proceso penal.