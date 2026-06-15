¿Quiénes están detrás de la masacre en Yoro? Esto reveló la DPI

La masacre ocurrió en una zona de difícil acceso de Tulanguare, donde preliminarmente murieron tres personas identificadas como Mario Macedo, Carmen Lobo y una tercera víctima conocida como "Chayito". El hecho se suma a la preocupante cadena de matanzas registradas recientemente en Honduras, especialmente en la región norte, donde la violencia continúa cobrando vidas mientras las investigaciones avanzan para esclarecer este nuevo crimen.