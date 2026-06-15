¿Quiénes están detrás de la masacre en Yoro? Esto reveló la DPI

Las investigaciones sobre la masacre registrada en la aldea Tulanguare, departamento de Yoro, comienzan a arrojar las primeras pistas sobre quiénes podrían estar detrás del ataque que dejó tres personas muertas y volvió a encender las alarmas por la violencia que golpea la zona norte del país.
Aunque las diligencias continúan en desarrollo, las autoridades ya manejan una hipótesis principal sobre los responsables del crimen ocurrido la mañana del lunes 15 de junio en el sector de El Coco.
De acuerdo con declaraciones brindadas por el subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, la principal línea investigativa apunta hacia remanentes de una estructura criminal conocida como el Cartel del Diablo.
Según explicó el funcionario, las víctimas habían recibido amenazas en el pasado por parte de integrantes de ese grupo delictivo, situación que incluso las obligó a abandonar temporalmente la comunidad donde residían para proteger sus vidas.
Las pesquisas indican que una de las causas que habría originado el conflicto está relacionada con un bien inmueble, por lo que un integrante de dicha estructura criminal amenazó a las víctimas de la masacre.
Para los investigadores, ese antecedente podría haber alimentado una serie de amenazas que con el tiempo terminaron escalando hasta desembocar en el ataque armado registrado este lunes.
Ruiz también descartó preliminarmente que se trate de una confrontación entre bandas rivales, una versión que suele surgir tras este tipo de hechos violentos. Por el contrario, sostuvo que los indicios recopilados hasta ahora apuntan a una represalia vinculada con las amenazas denunciadas anteriormente.
La Policía asegura que ya posee información relevante para fortalecer el caso. Actualmente los agentes trabajan en la recopilación de testimonios y otros elementos probatorios que permitan sustentar la investigación y posteriormente remitir el expediente al Ministerio Público.
El objetivo, según las autoridades, es identificar plenamente a los responsables materiales e intelectuales para solicitar las respectivas órdenes de captura y judicializar el caso.
La masacre ocurrió en una zona de difícil acceso de Tulanguare, donde preliminarmente murieron tres personas identificadas como Mario Macedo, Carmen Lobo y una tercera víctima conocida como "Chayito". El hecho se suma a la preocupante cadena de matanzas registradas recientemente en Honduras, especialmente en la región norte, donde la violencia continúa cobrando vidas mientras las investigaciones avanzan para esclarecer este nuevo crimen.