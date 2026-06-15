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Los amenazaron y regresaron a la vivienda: hipótesis de la masacre de una familia en Yoro

Los tres miembros de una misma familia ya habían recibido amenazas, huyeron de la zona y posteriormente regresaron a la vivienda donde fueron asesinados. Aquí todos los detalles

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:16
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Las autoridades ya cuentan con detalles más claros de la masacre registrada en Tulanguare, en el departamento de Yoro. Ya se confirmó que todos son miembros de una sola familia-

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades detallaron que el crimen ocurrió entre las 9:30 y 10 de la noche del pasado domingo 14 de junio. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja?

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Los investigadores aseguran que los tres miembros de la familia habían abandonado la vivienda tras recibir amenazas, pero decidieron regresar. ¿De quién era la casa?

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“Eran dos hermanos entre sí y una sobrina”, dijo el comisionado César Ruiz, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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“En fechas anteriores estas personas habían recibido amenazas de un integrante de una estructura criminal y habían abandonado la zona. El día de ayer, pensando que la situación ya había disminuido, decidieron regresar.

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Al parecer, quienes realizaron las amenazas terminaron cumpliéndolas”, dijo Ruiz. Mario Macedo y Carmen Macedo eran hermanos, mientras que la tercera víctima era sobrina de ambos. Las autoridades descartaron que el crimen estuviera relacionado con una disputa de territorios.

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“Fueron personas que recibieron amenazas, abandonaron la zona por seguridad y ayer, cuando regresaron, fueron objeto de esta acción criminal”, agregó Ruiz.

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“Hay una situación en la que una persona vinculada a esta estructura había perdido un inmueble debido a un hecho ocurrido en la zona, y señalaba a estas personas como responsables. Sin embargo, en ningún momento se logró constatar”, explicó César Ruiz.

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El hecho ocurrió en la aldea Tulanguare, en el departamento de Yoro. La DPI no brindó deyalles de como la familia se asueñó de la vivienda.

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Las autoridades investigan si la persona que amenazó a la familia es miembro activo de una estructura criminal considerada altamente peligrosa en Yoro: el Cártel del Diablo.

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