Los amenazaron y regresaron a la vivienda: hipótesis de la masacre de una familia en Yoro

Las autoridades ya cuentan con detalles más claros de la masacre registrada en Tulanguare, en el departamento de Yoro. Ya se confirmó que todos son miembros de una sola familia-
Las autoridades detallaron que el crimen ocurrió entre las 9:30 y 10 de la noche del pasado domingo 14 de junio. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja?
Los investigadores aseguran que los tres miembros de la familia habían abandonado la vivienda tras recibir amenazas, pero decidieron regresar. ¿De quién era la casa?
“Eran dos hermanos entre sí y una sobrina”, dijo el comisionado César Ruiz, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
“En fechas anteriores estas personas habían recibido amenazas de un integrante de una estructura criminal y habían abandonado la zona. El día de ayer, pensando que la situación ya había disminuido, decidieron regresar.
Al parecer, quienes realizaron las amenazas terminaron cumpliéndolas”, dijo Ruiz. Mario Macedo y Carmen Macedo eran hermanos, mientras que la tercera víctima era sobrina de ambos. Las autoridades descartaron que el crimen estuviera relacionado con una disputa de territorios.
“Fueron personas que recibieron amenazas, abandonaron la zona por seguridad y ayer, cuando regresaron, fueron objeto de esta acción criminal”, agregó Ruiz.
“Hay una situación en la que una persona vinculada a esta estructura había perdido un inmueble debido a un hecho ocurrido en la zona, y señalaba a estas personas como responsables. Sin embargo, en ningún momento se logró constatar”, explicó César Ruiz.
El hecho ocurrió en la aldea Tulanguare, en el departamento de Yoro. La DPI no brindó deyalles de como la familia se asueñó de la vivienda.
Las autoridades investigan si la persona que amenazó a la familia es miembro activo de una estructura criminal considerada altamente peligrosa en Yoro: el Cártel del Diablo.