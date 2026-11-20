La resolución se produjo este viernes 20 de noviembre, luego de que ambas hondureñas comparecieran de manera virtual a la audiencia inicial ante los tribunales de San Pedro Sula, Cortés.

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento contra J uana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ferrera Rodas , madre y hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas , conocido con el alias de “El Diablo”, señaladas por el delito de asociación terrorista.

Las imputadas permanecen bajo detención judicial en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), después de ser capturadas el pasado domingo 15 de noviembre durante un operativo ejecutado en Sulaco, Yoro.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las dos mujeres habrían desempeñado funciones de apoyo logístico para el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal que presuntamente estaría encabezada por Ferrera Rodas.

No obstante, ambas han rechazado los señalamientos y aseguran que tienen varios años de no ver a su familiar. Entre los indicios presentados en su contra figura una fotografía en la que aparecen junto a alias “El Diablo” y otros hombres que portan armas de grueso calibre.

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Tras el auto de formal procesamiento ambas imputadas continuarán guardando detención en la cárcel de mujeres de Támara.