Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de la circulación de influenza y otros virus respiratorios en varios países de América encendió las alertas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo que pidió a los gobiernos reforzar la vigilancia epidemiológica y acelerar la vacunación de los grupos más vulnerables.
A través de una alerta epidemiológica, emitida el pasado 17 de noviembre, la OPS advirtió sobre un incremento de la actividad de influenza en varios países de la región y de la circulación elevada del virus sincitial respiratorio (VSR) en algunas zonas.
El incremento coincide con el inicio de la temporada 2026-2027 en el hemisferio norte, señala la alerta.
El organismo recomendó a los países fortalecer la vigilancia de influenza, covid-19, VSR y otros virus respiratorios, además de mejorar la capacidad de respuesta de los hospitales ante un posible incremento de consultas y hospitalizaciones.
La advertencia tiene relevancia para Honduras, donde los registros de vigilancia de la OPS muestran una tendencia ascendente de la influenza y la presencia del VSR en el territorio durante las últimas semanas.
Los datos más recientes de vigilancia centinela del organismo, correspondientes a la semana epidemiológica 44 (que comprende del 1 al 7 de noviembre), muestran que Honduras registró una positividad de influenza del 12.8%, con una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 34.
El comportamiento evidencia el predominio de influenza tipo A. Entre las semanas epidemiológicas 41 y 44, este virus representó el 90.2% de las muestras tipificadas.
En cuanto a las enfermedades tipo influenza (ETI), las detecciones virales representaron el 17.9% de los casos notificados entre las semanas 41 y 44; de esas detecciones, el 95% correspondió a influenza.
No obstante, durante las últimas tres semanas, los casos de ETI mostraron una tendencia al incremento, señalan los datos de la OPS. En contraste, la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos y estables, con una positividad del 2.3%
La distribución por edades refleja que los adultos de 18 a 64 años concentraron el 56.2% de los casos con edad conocida, seguidos por los menores de 13 años, que representaron el 32.1%.
La vigilancia también identificó influenza entre los pacientes con infecciones respiratorias agudas graves (IRAG); las detecciones virales representaron el 16.1% de los casos notificados y el 86.9% de esas detecciones correspondió a influenza.
Estos datos se suman a los registros divulgados por la Secretaría de Salud a finales de octubre, cuando el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que Honduras acumulaba 288 casos confirmados de covid-19 y más de 300 contagios de influenza durante 2026.
En esa ocasión, el funcionario señaló que Tegucigalpa y San Pedro Sula figuraban entre las ciudades con presencia de covid-19 y recordó que las personas con diabetes, hipertensión y las mujeres embarazadas pueden enfrentar mayores riesgos ante estas infecciones.
Ante este panorama, la OPS recomendó acelerar la vacunación contra la influenza estacional y el VSR entre los grupos prioritarios, además de garantizar que los establecimientos sanitarios tengan capacidad para atender un posible incremento de pacientes.
El organismo también instó a mantener la vigilancia de laboratorio, identificar oportunamente los virus que circulan y fortalecer la preparación de los servicios de salud, especialmente para atender a pacientes que desarrollen complicaciones respiratorias.