Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de la circulación de influenza y otros virus respiratorios en varios países de América encendió las alertas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo que pidió a los gobiernos reforzar la vigilancia epidemiológica y acelerar la vacunación de los grupos más vulnerables. A través de una alerta epidemiológica, emitida el pasado 17 de noviembre, la OPS advirtió sobre un incremento de la actividad de influenza en varios países de la región y de la circulación elevada del virus sincitial respiratorio (VSR) en algunas zonas. El incremento coincide con el inicio de la temporada 2026-2027 en el hemisferio norte, señala la alerta. El organismo recomendó a los países fortalecer la vigilancia de influenza, covid-19, VSR y otros virus respiratorios, además de mejorar la capacidad de respuesta de los hospitales ante un posible incremento de consultas y hospitalizaciones. La advertencia tiene relevancia para Honduras, donde los registros de vigilancia de la OPS muestran una tendencia ascendente de la influenza y la presencia del VSR en el territorio durante las últimas semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los datos más recientes de vigilancia centinela del organismo, correspondientes a la semana epidemiológica 44 (que comprende del 1 al 7 de noviembre), muestran que Honduras registró una positividad de influenza del 12.8%, con una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 34. El comportamiento evidencia el predominio de influenza tipo A. Entre las semanas epidemiológicas 41 y 44, este virus representó el 90.2% de las muestras tipificadas. En cuanto a las enfermedades tipo influenza (ETI), las detecciones virales representaron el 17.9% de los casos notificados entre las semanas 41 y 44; de esas detecciones, el 95% correspondió a influenza.

No obstante, durante las últimas tres semanas, los casos de ETI mostraron una tendencia al incremento, señalan los datos de la OPS. En contraste, la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos y estables, con una positividad del 2.3% La distribución por edades refleja que los adultos de 18 a 64 años concentraron el 56.2% de los casos con edad conocida, seguidos por los menores de 13 años, que representaron el 32.1%. La vigilancia también identificó influenza entre los pacientes con infecciones respiratorias agudas graves (IRAG); las detecciones virales representaron el 16.1% de los casos notificados y el 86.9% de esas detecciones correspondió a influenza.