En incremento casos de covid-19 e influenza: Salud pide reforzar la prevención

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron el incremento de casos de covid-19 e influenza en el territorio, por lo que llamaron a la población a fortalecer las medidas de prevención.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud (Sesal) en lo que va del año se contabilizan un total de 288 casos positivos de covid-19, mientras que los contagios de influenza superan los 300.

Ante la circulación de ambos virus, la población debe mantener las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación y acudir a los establecimientos de salud si presentan síntomas asociados a estas infecciones respiratorias, recomiendan los expertos.

Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que el covid-19 continúa circulando en el territorio nacional, principalmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en julio es cuando se reportó el pico más alto de casos de covid-19 en el territorio hondureño; para ese entonces se reportaron al menos 15 casos a la semana.