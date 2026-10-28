En incremento casos de covid-19 e influenza: Salud pide reforzar la prevención

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron el incremento de casos de covid-19 e influenza en el territorio, por lo que llamaron a la población a fortalecer las medidas de prevención.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud (Sesal) en lo que va del año se contabilizan un total de 288 casos positivos de covid-19, mientras que los contagios de influenza superan los 300.
Ante la circulación de ambos virus, la población debe mantener las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación y acudir a los establecimientos de salud si presentan síntomas asociados a estas infecciones respiratorias, recomiendan los expertos.
Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que el covid-19 continúa circulando en el territorio nacional, principalmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en julio es cuando se reportó el pico más alto de casos de covid-19 en el territorio hondureño; para ese entonces se reportaron al menos 15 casos a la semana.
Durante el mes de octubre, la OMS registra que en promedio cada semana se reportan entre cuatro y cinco casos de la este virus respiratorio en el país.
Las personas adultas y los jóvenes de 19 años en adelante figuran entre los grupos más afectados por la enfermedad que se propagó por el mundo desde el 2020.
Así como quienes tienen enfermedades de base, como diabetes e hipertensión, las embarazadas también pueden enfrentar mayores riesgos ante una infección.
Mejía aconsejó a las embarazadas consultar con sus médicos durante los controles prenatales sobre la aplicación de las vacunas contra ambas enfermedades.
Respecto a la influenza, Mejía informó que Honduras registra más de 300 casos y que actualmente circula el virus de influenza tipo B.
Esta enfermedad se transmite principalmente por gotículas respiratorias, aerosoles en espacios cerrados y contacto con superficies contaminadas.
Se manifiesta comúnmente con fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza y dolores musculares.
Ante la presencia de estos signos, las autoridades sanitarias instaron a la población a buscar atención médica para recibir una evaluación oportuna y evitar la automedicación.
Mejía agregó que la Secretaría de Salud dispone de pruebas de laboratorio para detectar ambos virus a nivel nacional, por lo que recomendó acudir a los servicios sanitarios cuando se presenten síntomas.
Reiteraron que la vacunación y la atención médica oportuna son medidas importantes para reducir los riesgos asociados a estas enfermedades, especialmente entre las personas con condiciones de salud que pueden aumentar la posibilidad de complicación.
Hasta el momento, las autoridades no han notificado fallecimientos ni hospitalizaciones por covid-19 o influenza.