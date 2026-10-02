Cobertura de vacunación en Honduras mejora, pero sigue bajo el 95%

Tegucigalpa, Honduras.- La cobertura de vacunación en Honduras registra una leve mejoría, pero aún se mantiene por debajo del 95%, la meta señalada para alcanzar una protección adecuada de la población, informaron las autoridades de Salud.
"La vacunación ha mejorado un poco y está alrededor del 80% para las 24 vacunas que conforman el esquema nacional de vacunación", explicó Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
En los últimos meses la cobertura de vacunación a nivel nacional fue entre el 70% y 75%, por lo que llegar al 80% representa una mejora y significa que la población esta acudiendo a los centros de salud para comenzar o completar sus esquema de vacunación.
Sin embargo, la cifra todavía se encuentra por debajo del nivel considerado óptimo para mantener una protección adecuada de la población.
Para las autoridades sanitarias, elevar las coberturas de vacunación es una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización.
La diferencia entre el 80% de cobertura actual y la meta de 95% significa que todavía existe una parte de la población que no ha recibido la protección esperada mediante las vacunas correspondientes a su edad.
Por ello desde el PAI se mantiene una vigilancia intensificada para identificar posibles casos de enfermedades prevenibles mediante vacunación y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones de inmunización.
"El objetivo es que la población complete las dosis que corresponden a cada etapa de la vida, especialmente los niños que tienen esquemas incompletos", dijo al especialista.
La bajas coberturas de inmunización que se vienen registrando en los últimos años en el país provocaron que enfermedades que son prevenibles por la vacunación, como la tos ferina y el sarampión, aumentaran.
En el caso del sarampión las autoridades sanitarias reportan a la fecha 13 casos confirmados; sin embargo, a diario se están descartando pacientes que llegan con los síntomas de la enfermedad.
Mientras que la tos ferina este año muestra un repunte, de acuerdo a los últimos datos, son 261 casos los que se registran hasta finales de septiembre, además se contabilizan 22 fallecimientos, todos menores de un año.
En ese sentido, personal de salud hacen el llamado a la población que aún no completa su esquema de vacunación acudir a los establecimientos sanitarios para solicitar el biológico y así protegerse contra las diferentes enfermedades.