Cobertura de vacunación en Honduras mejora, pero sigue bajo el 95%

Tegucigalpa, Honduras.- La cobertura de vacunación en Honduras registra una leve mejoría, pero aún se mantiene por debajo del 95%, la meta señalada para alcanzar una protección adecuada de la población, informaron las autoridades de Salud. "La vacunación ha mejorado un poco y está alrededor del 80% para las 24 vacunas que conforman el esquema nacional de vacunación", explicó Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). En los últimos meses la cobertura de vacunación a nivel nacional fue entre el 70% y 75%, por lo que llegar al 80% representa una mejora y significa que la población esta acudiendo a los centros de salud para comenzar o completar sus esquema de vacunación.

Sin embargo, la cifra todavía se encuentra por debajo del nivel considerado óptimo para mantener una protección adecuada de la población. Para las autoridades sanitarias, elevar las coberturas de vacunación es una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La diferencia entre el 80% de cobertura actual y la meta de 95% significa que todavía existe una parte de la población que no ha recibido la protección esperada mediante las vacunas correspondientes a su edad. Por ello desde el PAI se mantiene una vigilancia intensificada para identificar posibles casos de enfermedades prevenibles mediante vacunación y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones de inmunización. "El objetivo es que la población complete las dosis que corresponden a cada etapa de la vida, especialmente los niños que tienen esquemas incompletos", dijo al especialista.