Cemento sin registro no podrá comercializarse en Honduras a partir del 6 octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El Reglamento Técnico aplicable al cemento que se comercializa en Honduras entrará en vigencia el próximo martes -6 de octubre-, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). La normativa establece requisitos técnicos, de registro, certificación, etiquetado, almacenamiento y comercialización para los productos que se distribuyan en el mercado hondureño. De acuerdo con la SDE, el reglamento busca establecer reglas técnicas claras y condiciones iguales para productores e importadores, con el objetivo de que las empresas compitan bajo los mismos estándares y requisitos de calidad.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, señaló que “en Honduras no se cierra el mercado; se le cierra la puerta al cemento sin garantía”. Ordóñez explicó que el reglamento no establece diferencias según el país de origen del producto, sino que exige que todo el cemento comercializado en territorio nacional cumpla con los requisitos técnicos establecidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Empresas admitidas

Como parte de la implementación de la normativa, la SDE, a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), otorgó 15 registros correspondientes a diferentes productos de tres empresas: Argos Honduras, Cementos del Norte (CENOSA) e Inversiones Cementeras de Centroamérica (Duracem). Los registros tienen una vigencia de cinco años. Además, la SDE realizó inspecciones en ocho bodegas de las empresas registradas y verificó 15 criterios relacionados con almacenamiento y seguridad, con resultados conformes en todos los casos. A partir del 6 de octubre, el cemento que no cuente con el registro correspondiente no podrá ser importado ni comercializado en Honduras, incluyendo el producto en tránsito.