Cemento sin registro no podrá comercializarse en Honduras a partir del 6 octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El Reglamento Técnico aplicable al cemento que se comercializa en Honduras entrará en vigencia el próximo martes -6 de octubre-, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
La normativa establece requisitos técnicos, de registro, certificación, etiquetado, almacenamiento y comercialización para los productos que se distribuyan en el mercado hondureño.
De acuerdo con la SDE, el reglamento busca establecer reglas técnicas claras y condiciones iguales para productores e importadores, con el objetivo de que las empresas compitan bajo los mismos estándares y requisitos de calidad.
El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, señaló que “en Honduras no se cierra el mercado; se le cierra la puerta al cemento sin garantía”.
Ordóñez explicó que el reglamento no establece diferencias según el país de origen del producto, sino que exige que todo el cemento comercializado en territorio nacional cumpla con los requisitos técnicos establecidos.
Empresas admitidas
Como parte de la implementación de la normativa, la SDE, a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), otorgó 15 registros correspondientes a diferentes productos de tres empresas: Argos Honduras, Cementos del Norte (CENOSA) e Inversiones Cementeras de Centroamérica (Duracem).
Los registros tienen una vigencia de cinco años. Además, la SDE realizó inspecciones en ocho bodegas de las empresas registradas y verificó 15 criterios relacionados con almacenamiento y seguridad, con resultados conformes en todos los casos.
A partir del 6 de octubre, el cemento que no cuente con el registro correspondiente no podrá ser importado ni comercializado en Honduras, incluyendo el producto en tránsito.
La normativa mantiene abierta la posibilidad para que nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras, puedan registrarse y participar en el mercado, siempre que cumplan los mismos requisitos técnicos.
Para el proceso de registro existen modalidades ordinaria y expedita, ambas con los mismos requisitos técnicos.
La Secretaría señaló que la aplicación de los estándares permitirá ordenar las condiciones de comercialización y dará a productores, importadores, distribuidores y comercializadores claridad sobre las reglas que deben cumplir.
Los consumidores, a su vez, podrán contar con información sobre el tipo de cemento, su registro y la fecha de fabricación, como parte de los requisitos establecidos por el reglamento.