Lluvias y actividad eléctrica afectarán tres regiones por vaguada este 2 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo para este viernes -2 de octubre- estarán marcadas por la presencia de una vaguada en altura sobre el territorio hondureño.
A este fenómeno se suma la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, condiciones que favorecerán un incremento de la nubosidad durante la jornada.
De acuerdo con el pronóstico de Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), las lluvias y chubascos de débiles a moderados se concentrarán principalmente en las regiones centro, sur y oriente del país.
Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, por lo que las condiciones serán más inestables durante la tarde en esas zonas.
Para el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas, de acuerdo con la información meteorológica proporcionada.
El pronóstico señala que la vaguada en altura continuará influyendo sobre las condiciones atmosféricas durante este viernes.
También persistirá la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico, favoreciendo la formación de nubosidad y precipitaciones.
En el litoral Caribe se espera un oleaje de entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre 2 y 4 pies.