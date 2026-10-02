Lluvias y actividad eléctrica afectarán tres regiones por vaguada este 2 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo para este viernes -2 de octubre- estarán marcadas por la presencia de una vaguada en altura sobre el territorio hondureño.

A este fenómeno se suma la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, condiciones que favorecerán un incremento de la nubosidad durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico de Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), las lluvias y chubascos de débiles a moderados se concentrarán principalmente en las regiones centro, sur y oriente del país.