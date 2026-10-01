Honduras espera movilizar a 500 mil turistas durante el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras. Honduras espera movilizar a medio millón de turistas durante el Feriado Morazánico, con una derrama económica estimada en 600 millones de lempiras, según las proyecciones del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que este jueves lanzó una campaña para incentivar los viajes dentro del país. La iniciativa, denominada "Salí, quédate en Honduras", busca que más hondureños aprovechen los días de descanso para visitar destinos nacionales y que el gasto de los viajeros beneficie a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, emprendedores y comunidades locales. Durante el lanzamiento, autoridades gubernamentales y representantes patrocinadores, entre ellos, Banco LAFISE, presentaron la campaña bajo el lema Sector Privado Unido por el Turismo de Honduras, con el propósito de promover la oferta turística y fortalecer la actividad económica durante la semana de vacaciones.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, afirmó que la ocupación hotelera registra un buen comportamiento y destacó que la campaña está dirigida principalmente a los hondureños que viven en las ciudades y tienen la posibilidad de viajar a diferentes destinos del país. El funcionario explicó que la estrategia busca motivar a las familias a salir de la rutina, incluso si disponen de pocos días de descanso y no cuentan con un presupuesto para recorrer grandes distancias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los destinos que promueve el Gobierno figuran las cuevas de Talgua y el parque nacional La Muralla, en Olancho; Trujillo, en Colón, y Roatán, en Islas de la Bahía, además de las playas, ciudades coloniales y otros sitios naturales y culturales del país. Ehrler indicó que las proyecciones contemplan un gasto promedio de 2,200 lempiras por salida turística, equivalente a unos 1,000 lempiras diarios, y una derrama económica de 600 millones de lempiras durante el feriado.

Hoteles y comercios

Por su parte, Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), aseguró que los hoteles y centros de entretenimiento están preparados para recibir a los visitantes en los diferentes destinos turísticos. El representante empresarial invitó a las familias a aprovechar el descanso para conocer lugares del país y señaló que quienes todavía no han definido sus planes de vacaciones aún pueden organizar sus viajes. Pineda también hizo un llamado a los hondureños que tienen previsto viajar al extranjero para que consideren vacacionar en el territorio nacional y contribuyan al movimiento de la economía local. Manuel Antonio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras), destacó la diversidad de destinos y la hospitalidad de los hondureños como parte de la oferta turística nacional. El empresario invitó a visitar las ciudades coloniales y disfrutar de la gastronomía hondureña. Además, señaló que el turismo interno permite generar ingresos para las familias que dependen de esta actividad. A la campaña también se sumó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Su vicepresidenta, María Cristina de Handal, manifestó que cada viaje representa una oportunidad económica para los negocios y emprendimientos vinculados al turismo. Handal instó a los hondureños a viajar de acuerdo con sus posibilidades económicas y recordó que no es necesario recorrer grandes distancias para disfrutar de los atractivos del país.

Seguridad y condiciones climáticas

Además de la promoción turística, las autoridades anunciaron medidas de seguridad y prevención para atender la movilización de viajeros durante el feriado. Luis René Suazo, viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), advirtió que se esperan lluvias en algunas regiones del país durante la semana, aunque señaló que en la zona norte no se prevén precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico presentado.